Il n’y a déjà plus d’Aprilia RSV4 X-GP à vendre

Il n’y en avait pas pour tout le monde, et pour se procurer un exemplaire de l’Aprilia RSV4 X-GP il n’a pas fallu perdre de temps.

Dévoilée à l’occasion du Grand Prix MotoGP de Catalogne au début du mois de septembre, l’édition limitée née du département Racing de Noale pour célébrer le dixième anniversaire des débuts de la RS-GP en MotoGP a conquis des fans du monde entier, Europe, Émirats arabes unis, Australie, Malaisie et même États-Unis.

RSV4 la plus puissante jamais construite, avec 238 chevaux pour seulement 165 kg, la X-GP a été épuisée en seulement quatorze jours.

Deux semaines ont donc suffi pour que les trente exemplaires de cette série limitée, commercialisée à 90 000 euros, hors taxes, trouvent preneurs.

Une bête de course facturée au prix fort

Une moto dans laquelle on retrouve le moteur V4 65° de 1 099 cm3, dérivé de la RSV4 1100 Factory, retravaillé par Aprilia Racing pour atteindre 238 chevaux à 13 750 tr/min et 131 Nm de couple maxi à 11 750 tr/min. Des chiffres inédits sur une RSV4.

La cinquième itération de la gamme ultra-exclusive X d’Aprilia, après la RSV4 X (2019, 10 unités), Tuono X (2020, 30 unités), RSV4 X Trenta (2022, 100 unités), et RSV4 X ex3ma (2024, 30 unités) intègre des technologies inédites, notamment aérodynamiques et électroniques, directement issues de la RS-GP25, le prototype Aprilia piloté par Jorge Martin et Marco Bezzecchi en 2025 dans le championnat du monde MotoGP.

Les acheteurs recevront maintenant leur moto directement à Noale dans les prochaines semaines, accompagnée d’un certificat d’authenticité NFT, de couvertures chauffantes, de béquilles en titane, d’un tapis, et d’une housse.