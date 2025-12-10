C’est à Chaumont dans la Haute-Marne que nous vous convions aujourd’hui pour découvrir une nouvelle vente aux enchères. Celle-ci se tiendra ce samedi 13 décembre à partir de 14 heures au 3 boulevard de Thiers.

Pour cette vacation intitulée « vente classiques et Youngtimers », 54 lots sont inscrits dont des machines de piste et de route. La vente sera diffusée en live sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais, pour les véhicules, seront de 12 %. Si vous êtes intéressé par des lots « automobilia », les frais seront de 22 %. Des frais internet pourront être facturés par la maison de ventes aux enchères. Tout cela sera précisé en début de vente.

Attention : certains lots sont vendus sur désignation. Pour les non-initiés, cela veut dire que les lots ne se trouvent pas sur le lieu de la vente et qu’ils seront décrits lors de la vacation. C’est le cas pour quasiment toutes les motos. En effet, ces dernières se trouvent soit dans le Territoire de Belfort, soit dans l’Allier. Les visites sont programmées pour le 12 décembre de 9 heures à 12 heures sur rendez-vous pris auprès de la salle des ventes.

Les véhicules devront être enlevés dans les 15 jours suivant l’envoi du bordereau acquitté.

En piste

Si vous cherchez une machine pour participer à des courses ou des démonstrations en ancienne, vous trouverez peut-être votre bonheur dans cette vente.

Et que pensez-vous de cette Yamaha TZ 125 cm3 de 1983 ? C’est ce que l’on appelle une compé-client. Un dernier réglage moteur a été fait en 2023. Il faudra donc prévoir une remise en route (estimation entre 9 500 et 10 500 euros).

Réalisée avec soin à partir du modèle de série, cette Mondial 200 cm3 de 1954 est estimée entre 7 500 et 8 500 euros. Le moteur est annoncé comme tournant mais à redémarrer. À noter qu’un allumage électronique a été installé sur cette machine.

La restauration est en cours pour cette Yamaha TA 125 cm3 de 1970. Il faudra donc lui consacrer encore un peu de temps avant de pouvoir reprendre la piste. Son estimation a été fixée entre 3 500 et 4 500 euros.

On continue page suivante avec des machines homologuées pour circuler sur la voie publique.