Solex

« Solex et dérivés 136 lots »: les résultats de la vente du 6 décembre

Jean Jacques Cholot

Ce samedi 6 décembre, à Corbeil-Essonnes, une importante vente de 136 lots sur le thème « Solex et dérivés » attendait les collectionneurs. De bons résultats ont été enregistrés…

Le Solex, également baptisé « la bicyclette qui roule toute seule », a connu un énorme engouement ces dernières années, tout comme les cyclomoteurs que l’on a l’habitude d’appeler communément « les mobylettes ». Mais les choses se sont bien calmées et on revient à des prix un peu plus raisonnables.

C’est ce que l’on a pu observer lors de l’importante vente de Solex et dérivés (accompagnés de quelques lots supplémentaires) qui s’est tenue à Corbeil-Essonnes ce samedi 6 décembre (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici). Comme quoi, quand on reste cohérent dans les attentes, on peut réaliser de belles ventes malgré la conjoncture actuelle.

 

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est donc particulièrement satisfaisant puisque sur les 136 lots proposés, ils ne seront que 7 à ne pas être attribués.

Dans le détail, 20 lots ont été adjugés en dessous de l’estimation basse, 74 soit la moitié du contingent dans l’estimation et ils seront 35 à changer de main au-dessus de l’estimation haute.

 

En attendant les Solex

Comme nous vous l’avons précisé lors de la présentation de cette vente, quelques deux-roues étaient proposés en début de vacation.

Ce Lambretta type LD 125 cm3 daté de 1957 était estimé entre 1 500 et 2 000 euros. Il confirme une certaine ferveur pour les scooters des années cinquante puisqu’il sera adjugé, hors frais, à son estimation haute soit à 2 000 euros.

Lambretta LD 125 cm3 1957 (lot n° 2)
Lambretta LD 125 cm3 1957 (lot n° 2)

 

L’estimation (entre 600 et 1 000 euros) était un peu optimiste pour cette Motobécane LT 125 cm3 sans carte grise et avec « un peu » de travail à faire dessus. Elle sera finalement adjugée à 400 euros.

Motoconfort LT 125 cm3 (lot n° 3)
Motoconfort LT 125 cm3 (lot n° 3)

 

Pour une certaine génération, Flandria est une marque de cyclos sport particulièrement affûtés. Ici, c’est un sage concurrent du Solex qui était proposé. Son estimation (entre 200 et 300 euros) là aussi sera respectée avec une adjudication contre 300 euros.

Flandria Clayes Luxe 1952 (lot n° 7)
Flandria Clayes Luxe 1952 (lot n° 7)

 

Bien que moins coté qu’un 103, ce Peugeot 102 s’en sort plutôt pas mal puisque son estimation (entre 300 et 400 euros) est dépassée, le marteau tombant sur l’enchère de 410 euros.

Peugeot 102 (lot n° 9)
Peugeot 102 (lot n° 9)

 

Les « dérivés » du Solex vous attendent page suivante.

