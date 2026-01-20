Solex et Mobylette, ces deux icônes françaises qui vont bientôt renaître en version électrique

Produit à plus de huit millions d’exemplaires, le Solex a marqué des générations de Français avant de disparaître, supplanter par les cyclomoteurs.

Aujourd’hui propriété du groupe Rebirth, le Solex est prêt à faire son grand retour avec le modèle 3008, un cyclomoteur 100 % électrique.

Pour le futur Solex, pas question de trahir le coup de crayon original. Le design conservera le célèbre cadre en V et la forme en S au-dessus de la roue arrière. Assemblé à Saint-Lô, dans la Manche, ce Solex de nouvelle génération sera électrique et tentera de se faire une place sur un marché inondé de production « made in China ». Un choix assumé par Rebirth qui ne se voyait faire fabriquer cette icône française en dehors de nos frontières. Le principal défi pour le Solex électrique, qui sera équipé d’un moteur Bafang sera de jouer sur la fibre nostalgique des plus anciens tout en séduisant les nouvelles générations. Un modèle qui sera disponible à partir de 1 799 euros.

Solex et Mobylette resteront des produits fabriqués en France

Le Solex ne sera pas le seul modèle emblématique à faire son retour en 2026 en version électrique. À Châteauroux, Jacky Thoonsen s’attaque à un autre géant : la Mobylette. Le patron de Thoonsen Trading a racheté la marque pour la modique somme de 600 euros à une société italienne qui la laissait prendre la poussière. Un rachat symbolique pour un projet qui l’est beaucoup moins : lancer une « Mob » électrique, robuste et tout-terrain, dès cet été. La future mob prendra quant à elle ses quartiers dans l’ancienne usine Harrys de Châteauroux, avec un tarif situé entre 3 500 et 4 500 euros.

Reste à voir si le charme du silence offert par l’électrique électrique saura remplacer, dans l’imaginaire collectif, le doux « pouf-pouf » du moteur deux-temps à galet.