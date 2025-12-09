2. Les résultats des dérivés du Solex de la vente du 6 décembre
Le Solex à toutes les sauces
La conception artisanale de ce Trisolex a certainement contribué au fait qu’il n’atteindra pas son estimation (entre 600 et 1 000 euros) mais il sera quand même adjugé à 420 euros. Pour la version « Le Bercy » plus académique qui attendait entre 800 et 1 200 euros, on respectera l’estimation haute : adjugé 1 200 euros.
« Turbo Cacahuète », c’est le nom donné à cette voiturette propulsée par un moteur de Solex S 3800. C’est une réalisation artisanale à utiliser sur terrain privé. L’adjudication à 360 euros sera largement supérieure à l’estimation (entre 100 et 200 euros).
Comme nous l’avions indiqué dans notre présentation (ici), les Solex Micron restent bien cotés dans les ventes. Sans surprise, cet exemplaire de la fin des années soixante dépasse son estimation (entre 800 et 1 200 euros) puisqu’il trouvera preneur contre 2 000 euros.
Ce Solex électrique (on les appelle les E-Solex) sans chargeur et à remettre en route attendait entre 200 et 400 euros. On restera prudent compte tenu des éléments précisés : adjugé 200 euros. On notera que sur les dix E-Solex proposés, cinq ne trouveront pas preneur, soit quasiment tous les invendus de cette vente.
L’actualité des ventes aux enchères est encore bien fournie en cette fin d’année avec encore quelques belles vacations à venir. Et pour voir toutes les ventes précédentes, cliquez ici.
