Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Solex

« Solex et dérivés 136 lots »: les résultats de la vente du 6 décembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Les résultats des dérivés du Solex de la vente du 6 décembre

 

« Solex et dérivés 136 lots »: les résultats de la vente du 6 décembre

Le Solex à toutes les sauces

La conception artisanale de ce Trisolex a certainement contribué au fait qu’il n’atteindra pas son estimation (entre 600 et 1 000 euros) mais il sera quand même adjugé à 420 euros. Pour la version « Le Bercy » plus académique qui attendait entre 800 et 1 200 euros, on respectera l’estimation haute : adjugé 1 200 euros.

Solex Trisolex S 3800 1968 (lot n° 46)
Solex Trisolex S 3800 1968 (lot n° 46)

 

« Turbo Cacahuète », c’est le nom donné à cette voiturette propulsée par un moteur de Solex S 3800. C’est une réalisation artisanale à utiliser sur terrain privé. L’adjudication à 360 euros sera largement supérieure à l’estimation (entre 100 et 200 euros).

Voiturette Solex 3800 1971 (lot n° 54)
Voiturette Solex 3800 1971 (lot n° 54)

 

Comme nous l’avions indiqué dans notre présentation (ici), les Solex Micron restent bien cotés dans les ventes. Sans surprise, cet exemplaire de la fin des années soixante dépasse son estimation (entre 800 et 1 200 euros) puisqu’il trouvera preneur contre 2 000 euros.

Solex Micron 1969 (lot n° 66)
Solex Micron 1969 (lot n° 66)

 

Ce Solex électrique (on les appelle les E-Solex) sans chargeur et à remettre en route attendait entre 200 et 400 euros. On restera prudent compte tenu des éléments précisés : adjugé 200 euros. On notera que sur les dix E-Solex proposés, cinq ne trouveront pas preneur, soit quasiment tous les invendus de cette vente.

Solex E-Solex électrique 2010 (lot n° 97)
Solex E-Solex électrique 2010 (lot n° 97)

 

L’actualité des ventes aux enchères est encore bien fournie en cette fin d’année avec encore quelques belles vacations à venir. Et pour voir toutes les ventes précédentes, cliquez ici.

Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Solex

Voir toute l'actu Solex

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité