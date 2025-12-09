Une nouvelle sportive chinoise rend un hommage au quatre-cylindres de 650 cm3 de Honda

Déjà présente en Espagne et au Portugal, la marque Cyclone représente la gamme premium du géant chinois Zongshen, qui produit aujourd’hui plus d’un million de deux-roues motorisés chaque année et jusqu’à quatre millions de moteurs ensuite répartis selon les différentes entités du groupe.

Et la firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Selon nos confrères de Cycleworld, Cyclone développe actuellement une nouvelle sportive équipée d’un moteur quatre-cylindres de 650 cm3. Une moto baptisée RC700R, qui serait la troisième mouture d’un modèle toujours en cours de finalisation.

Au cœur de la moto, on retrouve un bloc qui serait, à en croire les photos, largement inspiré de ce que propose Honda dans sa gamme de moyennes cylindrées, les CBR650R et CB650R.

Une future sportive chinoise bientôt sur le marché ?

Du côté du châssis, l’inspiration semble venir de MV Agusta avec un bras oscillant en aluminium coulé renforcé et un échappement avec deux silencieux disposés en position haute sur le côté droit de la moto.

Esthétiquement, la Cyclone RC700 est aussi dotée d’un carénage intégral inhérent au style sportif de la moto, et de deux ailerons placés sur la partie avant de la moto, sous les phares, comme on peut en trouver désormais de façon courante sur les modèles de la concurrence. Les disques de frein avant sont également protégés, dans le prolongement du garde-boue.

Si la marque a déjà déposé le nom du modèle en Chine, pour le moment aucune version de série de la moto n’est encore disponible à la vente sur le marché local.