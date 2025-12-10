Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Chaumont (52) « Vente classiques et Youngtimers » 52 lots et des motos

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. « Vente classiques et youngtimers » à Chaumont : sur la route

 

Chaumont (52) « Vente classiques et Youngtimers » 52 lots et des motos

En route

Pour les amateurs de trails 125 cm3 du milieu des années soixante-dix, voici un lot de deux Yamaha 125 DTE (on aperçoit la deuxième en arrière-plan). Elles sont sans carte grise mais les numéros des moteurs et des cadres correspondent. De nombreuses pièces, dont certaines neuves, seront fournies avec ces machines. L’estimation est proposée entre 1 000 et 1 500 euros.

Lot de 2 Yamaha DTE 125 cm3 1975 (lot n° 45)
Lot de 2 Yamaha DTE 125 cm3 1975 (lot n° 45)

 

On reste dans les lots avec ces deux BMW R 850 RT du début des années 2000. Les moteurs sont tournants et elles sont vendues avec leur carte grise respective. Quelques pièces sont manquantes. L’estimation est fixée entre 2 000 et 2 500 euros.

Lot de 2 BMW R 850 RT 850 cm3 (lot n° 46)
Lot de 2 BMW R 850 RT 850 cm3 (lot n° 46)

 

Cousine de la Monet Goyon 98 cm3 « Starlett » (un exemplaire sera également disponible dans cette vente), cette Kœhler Escoffier 100 cm3 de 1955 est un croisement entre une moto et un scooter, le but étant de réunir les avantages de ces deux catégories. À remettre en route, on en attend entre 500 et 1000 euros.

Kœhler Escoffier 100 cm3 1955 (lot n° 48)
Kœhler Escoffier 100 cm3 1955 (lot n° 48)

 

Puisque l’on parle de scooters, voici un 125 cm3 PX de chez Vespa. Il est en très bon état (la description nous précise même que l’acheteur pourra repartir par la route avec) et son estimation a été fixée entre 2 000 et 2 500 euros.

Vespa PX 125 cm3 1979 (lot n° 49)
Vespa PX 125 cm3 1979 (lot n° 49)

 

On termine avec ce scooter Neco mojito 50 cm3 qui a un peu souffert puisque des griffures sont présentes des deux côtés de l’engin. Il a un peu moins de 10 000 kilomètres et est annoncé comme étant en état de marche (estimation entre 600 et 800 euros).

Scooter Neco Mojito 50 cm3 (lot n° 51)
Scooter Neco Mojito 50 cm3 (lot n° 51)
Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité