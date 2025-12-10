En route

Pour les amateurs de trails 125 cm3 du milieu des années soixante-dix, voici un lot de deux Yamaha 125 DTE (on aperçoit la deuxième en arrière-plan). Elles sont sans carte grise mais les numéros des moteurs et des cadres correspondent. De nombreuses pièces, dont certaines neuves, seront fournies avec ces machines. L’estimation est proposée entre 1 000 et 1 500 euros.

On reste dans les lots avec ces deux BMW R 850 RT du début des années 2000. Les moteurs sont tournants et elles sont vendues avec leur carte grise respective. Quelques pièces sont manquantes. L’estimation est fixée entre 2 000 et 2 500 euros.

Cousine de la Monet Goyon 98 cm3 « Starlett » (un exemplaire sera également disponible dans cette vente), cette Kœhler Escoffier 100 cm3 de 1955 est un croisement entre une moto et un scooter, le but étant de réunir les avantages de ces deux catégories. À remettre en route, on en attend entre 500 et 1000 euros.

Puisque l’on parle de scooters, voici un 125 cm3 PX de chez Vespa. Il est en très bon état (la description nous précise même que l’acheteur pourra repartir par la route avec) et son estimation a été fixée entre 2 000 et 2 500 euros.

On termine avec ce scooter Neco mojito 50 cm3 qui a un peu souffert puisque des griffures sont présentes des deux côtés de l’engin. Il a un peu moins de 10 000 kilomètres et est annoncé comme étant en état de marche (estimation entre 600 et 800 euros).