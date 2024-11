Aprilia Tuono 457 : du sport chez les roadsters A2 - En direct du salon de Milan

Celles et ceux d’entre vous qui se souviennent des dernières versions de la Tuono V2 (alors en 1000) ne seront pas surpris par le retour aux sources stylistique du nouveau roadster compact de la firme de Noale. Pas de nostalgie ici cependant : la Tuono de moyenne cylindrée adopte une commande de gaz sans câble donnant accès à trois modes de conduite, ainsi qu’un contrôle de traction réglable en sensibilité, tandis que ton instrumentation opte pour une dalle TFT de 5 pouces. L’éclairage quant à lui est entièrement à LED.

Simple et légère, mais pas dénuée d'intérêt.



Certes, les presque 48 ch de la moto le rendant nativement compatible avec les jeunes permis, ne devraient pas forcément désappointer l’électronique, mais la santé des moteurs Aprilia est toujours intéressante et le bicylindre vertical de 457 cm³ semble bien né au vu des performances de la sportive. Il profite de l’architecture des modèles de cylindrée supérieure avec un double arbre à came en tête et quatre soupapes par cylindre. Robustesse et « hauts » régimes pour ce « petit » moteur qui peut attraper plus de 10 000 tr/min et venir concurrencer les Kawasaki Z400 et Z500, mais aussi la Honda Hornet 500. Sans compter les CF Moto et QJ Motor SRK de cylindrée approchante et esthétiquement, elles aussi, attrayantes et bien équipées.

Si aucun tarif n’est annoncé à ce jour, on devine à la qualité des périphériques (pneus et freinage, mais aussi amortissement de base) qu’il sera au moins au niveau de la concurrence, voir légèrement supérieur compte tenu de la production Aprilia et de la qualité voulue, en attendant une version peut être mieux pourvue en suspensions et en équipement (tel le shifter bi directionnel disponible en option), comme ce fut le cas pour la 660 éponyme. Et donc plus onéreuse, mais les 457 y auront-elles seulement droit ?