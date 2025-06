La petite sportive Aprilia RS 125 se met aux couleurs du MotoGP

La gamme de petites sportives Aprilia 125 s'enrichit avec l'arrivée de la nouvelle Aprilia RS 125 GP Replica, une version en hommage à la RS-GP25, le prototype utilisé pour participer au championnat du monde MotoGP.

L'Aprilia RS 125 GP Replica arbore la même livrée que les motos officielles du MotoGP, dominée par le noir et des graphismes rouges et violets, incluant les logos des sponsors de l'équipe Aprilia Racing.

Cette « Race Replica » dispose notamment du système électronique QuickShift pour des changements de vitesse rapides, et d'un capot de selle monoplace pour un look encore plus sportif.

Pour plus de similitudes esthétiques avec la moto de course, la petite sportive profite aussi d'un bras oscillant et d'un cadre avec une finition noire mate.

Une version MotoGP de la petite sportive de 125 cm3

Mécaniquement, l'Aprilia RS 125 GP Replica bénéficie également des améliorations techniques majeures introduites sur la RS 125 pour 2025. Le réglage du moteur monocylindre à quatre soupapes et refroidissement liquide a également été revu et affiche les mêmes performances que le modèle précédent, tout en étant conforme à la réglementation Euro 5+ plus stricte. Il offre 15 chevaux, soit le maximum autorisé pour la catégorie à 10 500 tr/min et un couple de 11,5 Nm à 8 500 tr/min.

Le contrôle de traction (désactivable) et l'ABS à double canal de pointe développé en collaboration avec Bosch sont également de série, et la moto est également équipée d'un système anti-retournement en cas de freinage d'urgence.

Proposée à 5 699 euros dans sa version standard, l'Aprilia RS 125 GP Replica est pour sa part accessible à 5 899 euros.