Martin et Aprilia, un divorce déjà acté ?

Jorge Martin va-t-il quitter Aprilia après une saison quasi-blanche ?

Blessé de longue date, le champion du monde en titre n'a toujours pas pu exploiter le plein potentiel de sa machine d'usine.

Pourtant, le pilote espagnol menacerait déjà la marque italienne de partir chez la concurrence, jouant pour cela sur une clause qui figurerait dans son contrat lui offrant la possibilité de rompre son contrat en cas de résultats insatisfaisants. Du moins en termes comptables.

Et cela avant même de pouvoir tirer la quintessence d'une machine qui vient de remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne il y a quelques heures…

Aussi téméraire en piste qu'en dehors, Martin serait même allé lui-même annoncer sa volonté de partir à Massimo Rivola, le boss de l'équipe officielle Aprilia, qui, on l'imagine a accueilli la nouvelle avec une certaine déception. Et c'est un euphémisme.

Martin et Aprilia, une bataille judiciaire à venir ?

Le constructeur italien n'a pas tardé à réagir à ces envies d'ailleurs du champion du monde en titre à travers un communiqué rappelant quelque peu le pilote à ses obligations contractuelles :

" Le contrat entre Aprilia Racing et Jorge Martín est valable et effectif, et en tant que tel doit être respecté jusqu'à son expiration (fin 2026) par les deux parties, comme Aprilia Racing l'a fait en l'honorant dans tous ses aspects, dans les délais et de la manière prévus, et continuera à le faire à l'avenir. Aprilia Racing nie l'existence de négociations entre les parties pour la modification de la durée du contrat, qui reste celle convenue à l'origine, et ne commente pas les questions qui ne la concernent pas directement, mais s'attend à ce que les autres équipes ne fassent aucune offre aux pilotes sous contrat : un tel comportement serait illégitime, après tout. Toute l'équipe soutiendra Jorge dans sa récupération physique, comme toujours, et a hâte qu'il reprenne la piste avec la RS-GP. "

Autrement dit, avant de penser à partir, Jorge Martin va devoir remonter sur l'Aprilia et honorer sa part du contrat.

Un feuilleton dont on n’a sans doute pas fini d'entendre parler dans les paddocks MotoGP. Et pas sûr que Martin en sorte grandi…