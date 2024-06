Ducati choisit Marc Marquez, Martin rejoint Aprilia

Cette fois, les grandes manœuvres sont lancées !

Alors que ce week-end, tout le monde annonçait la signature imminente de Jorge Martin dans le team officiel Ducati, nous apprenons aujourd'hui que tout est chamboulé, avec dans le rôle de trouble-fête, Marc Marquez.

Le numéro 93, qui avait publiquement annoncé que le team Pramac, qui roule cette saison avec des motos d'usine maquillées à ses couleurs, n'était " pas une option " pour 2025, a fait naître un vent de panique dans le clan Ducati. Problème, Ducati avait déjà promis le second guidon de sa moto rouge à Jorge Martin, aujourd'hui chez Pramac, et sérieux concurrent au titre de champion du monde pour une seconde année consécutive. Une sorte de récompense plutôt logique pour Martin, qui prétendait déjà à un guidon au sein du team officiel il y a deux ans, et qui avait alors été devancé par Enea Bastianini.

Craignant de perdre Marc Marquez, Ducati a alors fait marche arrière toute, et a choisi le pilote catalan pour faire équipe avec un Francesco Bagnaia, qui doit regarder tout ce manège d'un œil forcément intéressé.

MotoGP, ton univers impitoyable

Un coup de bluff, ou chantage, payant pour Marquez, qui intégrera à partir de la saison prochaine l'équipe officielle du constructeur italien, qui ne ressortira assurément pas grandi de ce coup de Trafalgar à l'encontre de Jorge Martin.

Un Jorge Martin, qui, comme on vient de l'apprendre trouvera finalement refuge au sein de l'équipe officielle Aprilia pour un contrat de plusieurs années.

La suite de la saison s'annonce bouillante, sur la piste comme en dehors.