Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Aprilia Tuono

Essai

L’Aprilia Tuono 457 est-elle compétitive sur le segment A2 ?

Dans Moto / Nouveauté

Pierre Siedzianowski

0  

3. L'avis de la rédaction sur l'Aprilia Tuono 457

 

L’Aprilia Tuono 457 est-elle compétitive sur le segment A2 ?

Légèreté, accessibilité à tous les gabarits, consommation faible et autonomie importante, l’Aprilia Tuono 457 est un excellent petit roadster A2… sportif ! Son bicylindre parallèle souple et plein partout, pétille dans les tours, mais vibre copieusement à tous les régimes. Son poids réduit renforce sa maniabilité et sa partie cycle assure une excellente tenue cap doublée d’un toucher de route très italien. Le tout reste cependant assez ferme et la Tuono 457 peut devenir une excellente moto d’initiation à la piste.

Évidemment, la finition n’est pas aussi chiadée que sur les grandes sœurs fabriquées de l’autre côté des Alpes mais de manière générale, l’appellation n’est pas galvaudée et confronté à la concurrence directe, la petite Aprilia est une excellente compétitrice qui bénéficie des points forts et de l’expérience de la marque de Noale (gestion électronique, ergonomie) à un tarif très compétitif.

Une réussite.

L’Aprilia Tuono 457 est-elle compétitive sur le segment A2 ?

Caradisiac a aimé

  • Légèreté
  • Tenue de route
  • Souplesse moteur
  • Position de conduite consensuelle

Caradisiac n'a pas aimé

  • Vibrations
  • Confort ferme
  • Shifter
Aprilia Tuono 457
Look
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Design
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Instrumentation
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Espace de rangement
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Position de conduite
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Confort
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Sonorité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Boîte de vitesses
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Gestion cartographie
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Châssis
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Répartition des masses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Tenue de route
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Remontée d’informations
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Feeling au levier/pied
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Budget
  • 9.25
  • 9.25
  • 9.25
  • 9.25
  • 9.25
Prix d’achat
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport qualité/prix
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport à la concurrence
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Consommation
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

La fiche technique de l'Aprilia Tuono 457

  Aprilia Tuono 457
   
Moteur  
Type Bicylindre parallèle, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
Cylindrée 457 cm³
Alésage / Course 69 mm x 61,1 mm
Puissance maxi 47,6 ch à 9 4 900 trs/mn
Couple maxi 4,45 mkg à 6 250 trs/mn
Rapport volumétrique 13,1:1 
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) NC
Alimentation Injection électronique 
Capacité de carburant 12,7 l (réserve, 3 l)
Emissions CO2 93 g/km
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 4,1 l / 100 km
Batterie 12V
   
Transmission  
Embrayage Multidisques en bain d’huile, antidribble  ; commande par câble
Boite 6 V
Transmission finale Chaine
   
Partie cycle  
Cadre Cadre double poutre aluminium, moteur porteur
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L : NC, l : NC mm ; h NC mm
Empattement 1 353 mm
Angle de chasse NC
Chasse NC
Garde au sol NC mm
Hauteur de selle 800 mm
Poids  175 kg pleins faits (159 kg à vide)
   
Suspensions  
Avant Fourche inversée réglable en précontrainte  ø 41 mm,, deb. 120 mm
Arrière Mono amortisseur réglable en précontrainte, deb 130 mm
   
Roues  
Type Tubeless alu moulées
Dimensions jantes AV/AR 3’’ x 17/ 4,5’’ X 17
Pneumatiques Eurogrip 110/70 x 17 – 150/60 x 17
   
Freins  
Avant Deux disques flottant ø 320 mm, étrier radial 4 pistons ByBre, ABS déconnectable à l’arrière (mode race)
Arrière Disque fixe ø 220 mm, étrier flottant 1 pistons, ABS déconnectable à l’arrière (mode race)
   
Equipement électronique de série  
   
Tableau de bord TFT couleur 5’’ 
Contrôle de traction  réglable (3 niveaux) – deconnectable 
ABS ABS 2 canaux + désactivable
Modes de conduite 3 modes. Eco / Rain / Sport
Divers Feu et clignotants à LED
   
Aspects pratiques   
   
Commandes réglables levier de frein
Bulle réglable non
Alarme Non
démarrage sans clé Non
alimentation électrique option
Poignée de maintien passager Oui
Béquille centrale Non
   
Tarif 6 995,00 €
Coloris / Versions  rouge ou gris
Options principales Shifter 199 €, prise USB, 29 €, connectivité 29 € 
Garantie 2 ans
Page précédente

Photos (32)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Aprilia

Voir toute l'actu Aprilia

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/