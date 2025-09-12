3. L'avis de la rédaction sur l'Aprilia Tuono 457
Légèreté, accessibilité à tous les gabarits, consommation faible et autonomie importante, l’Aprilia Tuono 457 est un excellent petit roadster A2… sportif ! Son bicylindre parallèle souple et plein partout, pétille dans les tours, mais vibre copieusement à tous les régimes. Son poids réduit renforce sa maniabilité et sa partie cycle assure une excellente tenue cap doublée d’un toucher de route très italien. Le tout reste cependant assez ferme et la Tuono 457 peut devenir une excellente moto d’initiation à la piste.
Évidemment, la finition n’est pas aussi chiadée que sur les grandes sœurs fabriquées de l’autre côté des Alpes mais de manière générale, l’appellation n’est pas galvaudée et confronté à la concurrence directe, la petite Aprilia est une excellente compétitrice qui bénéficie des points forts et de l’expérience de la marque de Noale (gestion électronique, ergonomie) à un tarif très compétitif.
Une réussite.
Caradisiac a aimé
- Légèreté
- Tenue de route
- Souplesse moteur
- Position de conduite consensuelle
Caradisiac n'a pas aimé
- Vibrations
- Confort ferme
- Shifter
|Aprilia Tuono 457
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de l'Aprilia Tuono 457
|Aprilia Tuono 457
|Moteur
|Type
|Bicylindre parallèle, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
|Cylindrée
|457 cm³
|Alésage / Course
|69 mm x 61,1 mm
|Puissance maxi
|47,6 ch à 9 4 900 trs/mn
|Couple maxi
|4,45 mkg à 6 250 trs/mn
|Rapport volumétrique
|13,1:1
|Emissions sonores
|NC
|Capacité huile (*huile/filtre)
|NC
|Alimentation
|Injection électronique
|Capacité de carburant
|12,7 l (réserve, 3 l)
|Emissions CO2
|93 g/km
|Norme
|Euro 5+
|Consommation de l’essai
|4,1 l / 100 km
|Batterie
|12V
|Transmission
|Embrayage
|Multidisques en bain d’huile, antidribble ; commande par câble
|Boite
|6 V
|Transmission finale
|Chaine
|Partie cycle
|Cadre
|Cadre double poutre aluminium, moteur porteur
|Bras oscillant
|Aluminium
|Dimensions
|L : NC, l : NC mm ; h NC mm
|Empattement
|1 353 mm
|Angle de chasse
|NC
|Chasse
|NC
|Garde au sol
|NC mm
|Hauteur de selle
|800 mm
|Poids
|175 kg pleins faits (159 kg à vide)
|Suspensions
|Avant
|Fourche inversée réglable en précontrainte ø 41 mm,, deb. 120 mm
|Arrière
|Mono amortisseur réglable en précontrainte, deb 130 mm
|Roues
|Type
|Tubeless alu moulées
|Dimensions jantes AV/AR
|3’’ x 17/ 4,5’’ X 17
|Pneumatiques
|Eurogrip 110/70 x 17 – 150/60 x 17
|Freins
|Avant
|Deux disques flottant ø 320 mm, étrier radial 4 pistons ByBre, ABS déconnectable à l’arrière (mode race)
|Arrière
|Disque fixe ø 220 mm, étrier flottant 1 pistons, ABS déconnectable à l’arrière (mode race)
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT couleur 5’’
|Contrôle de traction
|réglable (3 niveaux) – deconnectable
|ABS
|ABS 2 canaux + désactivable
|Modes de conduite
|3 modes. Eco / Rain / Sport
|Divers
|Feu et clignotants à LED
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|levier de frein
|Bulle réglable
|non
|Alarme
|Non
|démarrage sans clé
|Non
|alimentation électrique
|option
|Poignée de maintien passager
|Oui
|Béquille centrale
|Non
|Tarif
|6 995,00 €
|Coloris / Versions
|rouge ou gris
|Options principales
|Shifter 199 €, prise USB, 29 €, connectivité 29 €
|Garantie
|2 ans
Photos (32)
Sommaire
