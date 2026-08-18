Nous ne sommes qu’au mois d’août, et pourtant Yamaha annonce déjà du lourd pour le prochain salon EICMA qui se déroulera début novembre à Milan.

Sans donner plus de précision sur ce (ces ?) futur modèle, la marque aux diapasons a livré seulement quelques mots pour avertir le public de ce qui l’attendait : « Yamaha redéfinit le standard. L’industrie a suivi le même rythme depuis assez longtemps. Nous sommes prêts à ce que cela change. Quelque chose de nouveau arrive ».

Et nous n’en saurons pas plus pour le moment.

Si la marque va au bout de son idée, et de ses intentions, on peut se poser la question du sort des modèles déjà au catalogue. Seront-ils remplacés, ou cette nouveauté viendra-t-elle en complément ? L’annonce se veut volontairement floue, créant de fait le suspense autour de l’événement.

Yamaha veut bouleverser le marché moto

Les spéculations autour de cette mystérieuse annonce commencent à bruisser sur la toile et chacun y va désormais de son hypothèse. Nouveauté basée sur le CP2, le CP3, motorisation inédite, les paris sont lancés.

La marque précise dans son communiqué que d’autres détails seront révélés prochainement, certainement de quoi nous faire patienter jusqu’au 2 novembre prochain à 18 heures, date et heure auxquelles Yamaha lèvera le voile sur ces modèles de nouvelles générations. On sera alors à la veille de l’ouverture du salon de Milan pour la presse et les professionnels prévue pour le 3 novembre au matin.

Un événement que nous vous ferons une nouvelle fois suivre en direct sur Caradisiac Moto.