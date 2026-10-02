Dans la famille Multistrada V4, voici la grande voyageuse : la S Grand Tour.

Chez Ducati, le sigle « Grand Tour » évoque les grandes traversées continentales inspirées du pèlerinage culturel italien de Goethe.

Et cette Multistrada V4 S Grand Tour est effectivement parée pour l’aventure. Pensée pour tailler la route, la Grand Tour intègre un véritable arsenal d’équipements : des valises latérales intégrées d’une capacité totale de 60 litres aux couleurs de la livrée exclusive, des selles chauffantes (pilote et passager), des poignées chauffantes, une béquille centrale et un bouchon de réservoir mains libres et une livrée spécifique agrémentée de touches rouges sur les tés de fourche, guidon, pontets avec bras oscillant en finition noire mat, et un marquage « Grand Tour » sur les jantes.

L’aventure, oui, mais en première classe

Niveau technologique, la V4 S Grand Tour offre ce que Ducati fait de mieux avec l’intégration de capteurs virtuels via le système Ducati Vehicle Observer (DVO) et des radars avant et arrière. Ils contribuent à offrir le régulateur adaptatif (ACC), détection des angles morts (BSD) et alerte de collision frontale (FCW). Les suspensions Skyhook EVO intègrent un nouveau capteur de fourche et la technologie Bump Detection (détection des bosses) pour ajuster l’amortissement en temps réel.

Elle est aussi équipée du système d’abaissement automatique (Automatic Lowering Device -30 mm sous 10 km/h) et du système Easy Lift qui facilite le redressement de la moto depuis la béquille latérale. Capteurs de pression TPMS, feux auxiliaires LED, clignotants dynamiques et feu antibrouillard arrière complètent la dotation.

Au coeur de la moto, c’est le V4 Granturismo de 1 158 cm³ qui a été mis à jour vers Euro5 + et offre 170 chevaux à 10 750 tr/min et 123,8 Nm de couple à 9 000 tr/min. Le banc de cylindres arrière se coupe désormais à l’arrêt mais aussi dans certaines phases de roulage. Résultats : une baisse des émissions et de la consommation jusqu’à 6 %. Le contrôle du jeu aux soupapes espacé à 60 000 km et la garantie 4EVER Ducati de 4 ans kilométrage illimité avec assistance routière complète (incluant véhicule de courtoisie et hôtel 4 étoiles) permettent de voyager sereinement.

La Ducati Multistrada V4 S Grand Tour sera disponible en concession à partir du mois de novembre, au tarif de 28 990 €. Elle bénéficie également du programme de personnalisation sur-mesure Ducati Factory Made (choix de couleurs d’étriers de frein, éléments en carbone, hauteurs de selles).