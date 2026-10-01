MotoGP 2027, la révolution 850 cache une facture explosive : jusqu’à 678 000 euros de carburant par équipe

On parlait jusqu'ici surtout des 850 cc. Des Pirelli. De l'aérodynamique réduite. Mais la révolution MotoGP 2027 pourrait également se jouer dans un endroit beaucoup moins spectaculaire : la facture de carburant.

La FIM a confirmé qu'à partir de 2027, le MotoGP devra utiliser un carburant d'origine 100 % non fossile, contre au moins 40 % depuis 2024. Il pourra provenir de sources biologiques ou être produit à partir de CO₂ capté dans l'atmosphère. FIM Technologiquement, le changement est considérable. Financièrement aussi.

De 10–15 euros à environ 86 euros le litre ?

Selon les chiffres rapportés, le carburant utilisé actuellement coûterait entre 10 et 15 euros le litre. Les premières estimations pour les nouvelles formulations 2027 atteindraient environ 86 euros. Ce montant n'est pas encore un prix officiel définitif. Mais il suffit à comprendre l'inquiétude du paddock.

En prenant une consommation annuelle estimée à environ 3 940 litres pour un pilote — Grands Prix et certains essais compris — la facture atteindrait environ : 339 000 euros par pilote. Soit 678 000 euros pour deux pilotes. Et encore, ce calcul ne couvrirait pas nécessairement toute l'activité de développement.

Pour Honda, Ducati ou Yamaha, plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires restent absorbables dans un programme MotoGP industriel. Pour une structure indépendante, la proportion devient beaucoup plus significative. Surtout si l'on ajoute essais privés, bancs moteurs et programmes de développement.

Le paddock évoque même des estimations pouvant dépasser 40 000 litres lorsqu'on considère une activité beaucoup plus large, ce qui ferait théoriquement grimper la facture jusqu'à plusieurs millions d'euros. Ce chiffre doit toutefois être considéré avec prudence : il ne correspond pas au simple carburant consommé par deux pilotes pendant les Grands Prix.

Et c'est là qu'apparaît un risque sportif. Si une équipe indépendante devait réduire ses kilomètres d'essais pour contenir sa facture, le carburant destiné à rendre le championnat plus durable pourrait indirectement creuser l'écart entre les structures disposant des budgets les plus importants et les autres.

Liberty Media pourrait payer… mais le remède pose un autre problème

Une solution serait déjà discutée. Selon les informations provenant du paddock rapportées par la presse espagnole, Liberty Media étudierait une prise en charge du carburant, potentiellement autour d'un dispositif commun comparable à celui utilisé dans les catégories inférieures.

Sur le papier, cela réglerait une grande partie du problème. Mais le MotoGP possède une particularité.

Les constructeurs travaillent historiquement avec leurs propres partenaires énergétiques afin de développer leurs carburants. La FIM présentait même cette diversité de fournisseurs comme un élément important du programme technologique : plusieurs formulations permettent aux marques et énergéticiens de développer parallèlement leurs solutions. Imposer un fournisseur unique reviendrait donc à remettre en question des accords techniques et commerciaux parfois stratégiques.

Resta qu’une révolution destinée à réduire les coûts qui pourrait commencer par les augmenter. Les 850 cc doivent réduire les performances absolues et la consommation. L'aérodynamique sera davantage encadrée. Mais simultanément, chaque litre pourrait coûter plusieurs fois plus cher.

Et le problème dépasse même la seule saison 2027.

Un carburant extrêmement coûteux pourrait influencer le volume d'essais, les programmes de développement et finalement la compétitivité des équipes satellites. La FIM elle-même reconnaissait déjà dans son rapport de durabilité que le prix des carburants renouvelables constituait un défi pour leur déploiement.

Le débat sur le plafonnement des budgets s'enflamme

Le MotoGP réfléchit parallèlement à de nouveaux mécanismes de contrôle des dépenses. La question du carburant illustre parfaitement pourquoi. Car limiter les coûts ne consiste pas seulement à empêcher les constructeurs de dépenser davantage. Il faut également éviter qu'une nouvelle réglementation impose elle-même de nouvelles dépenses incompressibles aux équipes.

Il reste encore du temps pour trouver un compromis entre Liberty, les constructeurs, les équipes et leurs partenaires énergétiques. Mais la révolution 2027 vient de révéler une nouvelle équation. Le MotoGP veut consommer moins de carburant. Il va peut-être devoir commencer par trouver comment éviter de le payer six fois plus cher.