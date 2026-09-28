Ceci est une révolution.

Présente dans le paddock MotoGP depuis des décennies, la marque italienne AGV a choisi le Grand Prix de Saint-Marin, disputé il y a quelques jours, pour dévoiler l’ultime version de son iconique casque Pista GP.

Un casque au design assez classique pour un modèle de piste, mais qui se distingue par une technologie révolutionnaire. Et c’est LA grosse innovation qui fait parler dans le paddock : la technologie AGV Sphera, mise au point avec la start-up britannique RLS (Release Layer System). Angel Sanchez, le patron du groupe Dainese/AGV, parle carrément de la plus grande avancée sécuritaire de la marque.

Le casque intègre des panneaux extérieurs mobiles conçus pour se déplacer sur des micro-roulements dans plusieurs directions. Au moment de l’impact, ils peuvent se déplacer dans le sens de la contrainte et, si nécessaire, se détacher de la structure. Ce décrochage contrôlé absorbe l’énergie rotationnelle au lieu de la transmettre à la tête. Selon des labos indépendants, le risque de commotion cérébrale serait ainsi divisé par six par rapport à un casque classique.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Les pilotes MotoGP servis en premiers avant une commercialisation attendue en 2027 pour le grand public

Pour le reste, AGV a sorti pas moins de 100 nouveaux moules pour peaufiner son nouveau modèle sportif. Le spoiler arrière a été redessiné spécifiquement pour réduire la traînée quand le pilote a la tête tournée vers le point de corde en plein virage. Les aérations adoptent le Grilamid (un composite carbone/polymère) couplé à de nouveaux extracteurs arrière pour recracher l’air chaud. La visière de 5 mm d’épaisseur hérite d’un mécanisme de verrouillage renforcé pour éviter qu’elle ne saute en cas de grosse chute.

Prévu en magasin dans le courant de l’année 2027, l’AGV Pista GP R3 pourrait devenir une nouvelle référence en matière de sécurité passive. Reste un paramètre à connaître : son prix.