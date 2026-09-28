Essence à plus de 2 € : combien coûte vraiment le plein d’une moto en France par rapport au reste de l’Europe ?

Selon le dernier relevé homogène du Weekly Oil Bulletin de la Commission européenne, daté du 21 septembre, le litre de SP95 coûte en moyenne 2,219 € en France. C'est nettement plus que la moyenne simple des 27 pays de l'Union, située à 1,959 €, et également davantage que l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou le Luxembourg.

Pour un réservoir de moto de 20 litres, le plein français revient ainsi théoriquement à 44,38 €. Mais changez de pays et l'addition change parfois radicalement. De 26,80 € à 52,36 € pour exactement le même plein.

À quantité identique, les écarts européens deviennent beaucoup plus parlants :

Pays SP95 moyen/l Plein moto 20 l

Malte 1,340 € 26,80 €

Luxembourg 1,849 € 36,98 €

Espagne 1,928 € 38,56 €

Belgique 1,988 € 39,76 €

Italie 2,141 € 42,82 €

France 2,219 € 44,38 €

Allemagne 2,348 € 46,96 €

Pays-Bas 2,449 € 48,98 €

Danemark 2,618 € 52,36 €

Ces prix sont des moyennes nationales taxes comprises : ils ne signifient évidemment pas que toutes les stations d'un pays pratiquent ce tarif. Mais ils donnent une idée assez saisissante de la géographie européenne du plein. Entre Malte et le Danemark, le même réservoir de 20 litres coûte presque deux fois plus cher.

On pourrait être tenté d'expliquer immédiatement la position française par les taxes. Ce n'est que partiellement vrai. Au 21 septembre, un litre français à 2,219 € se décomposait approximativement en 1,159 € de produit hors taxes et 1,060 € de fiscalité, soit 47,8 % du prix final.

Surprise : en Italie, les taxes représentaient environ 1,059 € par litre, soit pratiquement le même montant qu'en France, même si leur poids relatif atteignait 49,5 % en raison d'un prix hors taxes inférieur.

Dire simplement que « la France est plus chère que l'Italie parce qu'elle taxe davantage » serait donc faux dans la situation actuelle. La différence vient aussi du prix du carburant avant taxation. L’Espagne et le Luxembourg montrent néanmoins ce que change la fiscalité

La carte européenne reste extrêmement disparate. Le Luxembourg affiche seulement 1,849 €/l, l'Espagne 1,928 €, tandis que la Belgique reste juste sous deux euros à 1,988 €. Pour un motard français frontalier, la différence n'est plus anecdotique. Un plein de 20 litres coûte environ 7,40 € de moins au Luxembourg qu'en France. Sur dix pleins, ce sont 74 €.

L'Espagne permet pour sa part d'économiser environ 5,82 € sur 20 litres par rapport à la moyenne française.

À l'autre extrémité, inutile d'aller aux Pays-Bas ou au Danemark pour chercher de l'essence bon marché : le même plein y revient respectivement à près de 49 et plus de 52 €.

Et voilà que l’Italie dégaine les 1,99 €

Cette photographie européenne va cependant déjà évoluer. À compter du 28 septembre, Eni plafonne dans son réseau Enilive le litre d'essence à 1,99 €, contre une moyenne italienne de 2,141 € relevée une semaine auparavant.

Le groupe annonce cette mesure pour trente jours, avec possibilité de prolongation jusqu'à la fin de l'année. Il précise que son plafond se situe environ 17 centimes sous les niveaux moyens actuels Pour notre moto de 20 litres, cela ramène le plein Enilive à 39,80 € maximum.

En France, TotalEnergies utilise déjà le même plafond de 1,99 € dans son réseau. Attention : dans les deux cas, il s'agit d'initiatives commerciales et non d'un prix national imposé à toutes les stations-service.

Le vrai problème européen se trouve aussi dans les raffineries

En annonçant son plafond, Eni explique la flambée actuelle par les crises géopolitiques mais également par la contraction de l'offre de produits raffinés. Le groupe rappelle que près de 30 raffineries européennes ont fermé en quinze ans.

Autrement dit, regarder seulement le prix du baril ne suffit plus. Le pétrole doit encore être raffiné, transformé en carburant puis acheminé. Une Europe disposant de moins de capacités industrielles devient donc davantage dépendante des importations de produits raffinés lorsque les marchés se tendent.

Et la France n’est finalement ni la pire… ni particulièrement bien placée

Le classement remet quelques idées reçues à leur place. Avec ses 2,219 €/l, la France figure parmi les pays chers, mais elle reste derrière l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas et surtout le Danemark. À l'inverse, Espagne, Luxembourg, Pologne ou plusieurs pays d'Europe centrale restent sensiblement moins chers.

Et la fiscalité française, aussi lourde soit-elle, ne suffit pas à expliquer l'écart : aujourd'hui, la France cumule taxes importantes et prix hors taxes élevé. Pour le motard, le constat est finalement beaucoup plus simple. À consommation identique, traverser une frontière européenne peut désormais modifier le prix d'un plein de plusieurs euros.

Et lorsque Eni en Italie ou TotalEnergies en France doivent eux-mêmes fixer 1,99 € comme prix plafond protecteur, cela dit peut-être encore davantage sur la situation actuelle : en 2026, les deux euros le litre ne sont plus le prix exceptionnel que l'on redoutait autrefois. Ils deviennent progressivement le seuil en dessous duquel il faut désormais intervenir pour donner l'impression d'une essence encore abordable.