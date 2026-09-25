C’est un véritable pavé dans la mare de l’équipement moto qui vient d’être jeté par les scientifiques australiens du laboratoire indépendant MotoCAP.

En poussant les règles de la norme européenne EN 17092 (réglementation officielle qui encadre la certification des vêtements de protection pour les motocyclistes) à leurs limites, les équipementiers ont appris à « designer pour la norme » : ils conçoivent des vêtements qui atteignent tout juste le minimum légal tout en rabotant l’épaisseur des matériaux techniques résistant à l’abrasion (Kevlar, Cordura haut de gamme, renforts épais) pour préserver leurs marges. Résultat : des blousons vendus 500 € qui perdent plus de la moitié de leur résistance en laboratoire par rapport à la génération précédente.

Les chiffres avancés par les chercheurs Yao Yu et Chris Hurren, qui présenteront leur étude complète à la « Australasian Road Safety Conference » de Sydney fin octobre 2026 ont de quoi faire peur. Une veste qui résistait 3,7 secondes à l’abrasion dans sa version précédente n’a tenu que 1,2 seconde lors du test de la génération suivante. Alors que dans le même temps, le prix en magasin, lui, n’a pas bougé d’un centime. La sécurité au rabais pour un prix identique.

De même, certains pantalons vendus comme « spécial moto » ont affiché lors des tests indépendants une résistance à l’abrasion quasiment identique à celle d’un jean Levis classique. Pas vraiment rassurant…

La « cheapflation » façon moto, l’enjeu de la sécurité en plus

Il y a donc un certain cynisme parmi les équipementiers à réduire insidieusement l’épaisseur des matériaux pour faire des économies sur le coût de fabrication, tout en s’abritant derrière une norme minimale, qui n’est peut-être finalement pas assez exigeante, pour rassurer le motard, qui, lui, paye au prix fort ses équipements afin d’assurer sa sécurité.

En tirant les exigences vers le bas tout en maintenant des prix élevés, la frontière entre l’optimisation des coûts et un certain mépris de la sécurité des clients devient franchement poreuse. En attendant la publication définitive de l’étude le mois prochain, on ne va donc pas jeter trop vite nos anciens équipements lourds et robustes.

Car parfois, le « c’était mieux avant » n’est pas qu’une formule de vieux râleur.