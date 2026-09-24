Moto, BMW invente la portière qui refuse de s’ouvrir lorsqu’un deux-roues arrive

Le mot anglais est presque devenu une catégorie d'accident : le « dooring ». Une voiture est stationnée. Son occupant s'apprête à descendre. Un motard, un cycliste ou un autre usager arrive parallèlement. La portière s'ouvre. Et il ne reste parfois aucune possibilité d'évitement. BMW pense avoir trouvé une réponse particulièrement simple : ne pas laisser immédiatement la portière s'ouvrir.

Le radar continue de regarder quand la voiture est arrêtée

Le dispositif accompagne la nouvelle génération de systèmes de sécurité active introduite avec la Neue Klasse et le BMW Symbiotic Drive. Son principe repose sur les capteurs latéraux de la voiture. Même une fois le véhicule stationné, ceux-ci peuvent surveiller les usagers approchant par l'arrière ou le côté. Lorsqu'un risque de collision est identifié au moment où un occupant tente de sortir, le verrouillage électronique intervient.

BMW décrit précisément sa nouvelle fonction Exit Warning comme capable de « retarder activement l'ouverture de la porte ». La nuance est importante. Il ne s'agit donc plus seulement d'allumer un témoin dans le rétroviseur ou de déclencher une alerte sonore en espérant que l'automobiliste réagisse suffisamment vite. La voiture agit.

La portière attend que le danger soit passé

Lorsque le radar détecte une collision potentielle, l'ouverture est retardée jusqu'à ce que le danger ait disparu. Pour le motard, la différence peut être considérable. Une alerte dépend encore de la réaction humaine : il faut la voir, la comprendre puis interrompre le geste déjà engagé.

Une portière qui reste momentanément fermée supprime directement l'obstacle. Et le problème est loin d'être anecdotique. BMW indique qu'à Berlin seulement, 392 accidents de « dooring » impliquant des cyclistes ont été enregistrés en 2024. Ils représentaient près de 8 % des accidents cyclistes de la ville.

Il existe pourtant une solution qui ne nécessite aucun radar. La technique dite de la « Dutch Reach » consiste à ouvrir la portière avec la main opposée : la main droite pour le conducteur dans une voiture à conduite à gauche. Ce mouvement oblige naturellement à tourner le buste et facilite le contrôle visuel vers l'arrière. Encore faut-il prendre cette habitude.

BMW choisit donc une autre philosophie : conserver la responsabilité humaine tout en ajoutant une barrière technologique lorsque l'erreur devient dangereuse. C'est l'idée du Symbiotic Drive : laisser les assistances discrètes tant qu'elles ne sont pas nécessaires et les faire intervenir lorsqu'un risque réel apparaît.

Après l’iX3, BMW veut étendre cette sécurité

Le dispositif ne restera pas limité à un prototype expérimental. BMW indique que l'iX3 a été le premier modèle de production de la Neue Klasse à recevoir cette nouvelle génération de technologies. D'autres modèles doivent suivre, notamment les BMW Série 3, Série 7 et X5.

Et c'est peut-être là que cette innovation devient particulièrement intéressante pour les motards.

ABS, airbags, freinage automatique ou surveillance des angles morts ont historiquement été pensés d'abord pour protéger les occupants des voitures ou éviter leurs collisions. Ici, la voiture utilise ses capteurs pour protéger quelqu'un qui se trouve à l'extérieur.

Une évolution discrète, mais potentiellement importante. Car face à une portière qui s'ouvre à quelques mètres de sa roue avant, le meilleur système de sécurité d'une moto reste encore souvent de ne jamais avoir à l'éviter. BMW vient précisément de décider que, parfois, ce sera désormais à la voiture de garder sa porte fermée.