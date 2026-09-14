Longue de 20,8 kilomètres et comptant 73 virages, avec d’importants dénivelés et des caractéristiques de piste variées, la Nordschleife est considérée comme l’un des circuits les plus exigeants au monde. Piste de développement de la marque et référence de la performance ultime, BMW et le circuit entretiennent un lien très étroit.

Et pour marquer les 100 ans du mythique tracé allemand, BMW réunit ses divisions M et Motorrad autour de la collection ultralimitée « 100 Jahre Nürburgring ».

Côté deux-roues, le constructeur bavarois transforme trois de ses modèles les plus sportifs en une édition ultra-limitée : les M 1000 RR, M 1000 R et M 1000 XR. Trois déclinaisons qui ne seront disponibles qu’à 100 exemplaires chacune.

Une édition exclusive pour trois des modèles les plus sportifs de la gamme BMW

Au programme, on retrouve le M Track Package, la teinte Nürburgring Green, les stickers anniversaire, les jantes en carbone, le bras oscillant arrière et la boucle arrière du cadre noirs, ainsi qu’une selle à l’aspect Alcantara brodée du nombre « 100 ».

Le réservoir peint avec décor Nordschleife et le cache de boîte à air au design anniversaire portant le marquage « one of 100 » établissent un lien direct avec le circuit.

BMW propose aussi un M Cover Kit pour les BMW M 1000 RR et BMW M 1000 R, un tapis moto M exclusif portant le logo « 100 Jahre Nürburgring » (100 ans du Nürburgring). Une béquille d’atelier pour la roue arrière complète l’ensemble.

Si les BMW M3 Berline, BMW M3 Touring, BMW M4 Coupé, BMW M5 Berline, BMW M5 Touring et la BMW M2 en édition anniversaire ne seront pas proposées sur le marché français, on attend d’en savoir plus sur les motos quant aux disponibilités et aux tarifs.