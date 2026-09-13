Résultats de la vente du 6 septembre à Aussonne (31) : une reprise timide

La rentrée a été plutôt timide pour la vente aux enchères organisée le 6 septembre à Aussonne (31). Proposée dans le cadre du Salon Auto Moto Classic, cette vacation était composée de vingt-cinq lots (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici).

C’est Primardeco, en collaboration avec Enchères VO, qui était aux manettes.

Le bilan de la vente

Nous avions donc 25 lots lors de cette vente (le lot numéro 23 n’a pas été présenté suite à un problème de papiers). Un seul sera adjugé en dessous de l’estimation, sept respecteront les prévisions quand six feront un peu mieux que ce qui était attendu.

Les motos s’en sortent plutôt bien puisqu’une atteint presque son estimation basse, quatre partent dans leur fourchette estimative, cinq dépassent l’estimation haute et trois devront revenir lors d’une prochaine vente.

Lots

C’est ce scooter Vespa ACMA qui était le premier à être présenté aux enchérisseurs. Son estimation (entre 2 000 et 3 000 euros) ne sera pas atteinte puisqu’au prix de départ annoncé à 500 euros se succéderont quelques enchères. Il sera finalement adjugé à 1 800 euros. Ce sera d’ailleurs le seul lot de cette vente à partir en dessous de l’estimation basse.

Juste après lui, un autre Vespa ACMA estimé entre 1 000 et 1 500 euros grimpera jusqu’à 4 800 euros.

Enfin réveillés, les amateurs de scooters n’ont pas manqué l’occasion d’acquérir ce Bernardet équipé d’un moteur Ydral 52 (Ydral fêtera son centenaire les 19 et 20 septembre à Uzerche en Corrèze). Pour l’estimation, on attendait entre 600 et 800 euros. Prix de départ à 300 euros, le marteau tombe sur l’enchère de 1 500 euros.

Il y avait deux Yamaha 125 DTR de disponibles lors de cette vacation (estimation entre 500 et 800 euros pour chaque exemplaire). Dans les deux cas, le prix de départ sera proposé à 400 euros. L’exemplaire ci-dessous sera adjugé 1 400 euros. Quant à l’autre exemplaire avec beaucoup plus de kilomètres, il partira contre 1 580 euros.

Les amateurs ont été séduits par cette MZ 251 ETZ (version solo puisqu’elle était également commercialisée avec un side-car). Son estimation, entre 800 et 1 200 euros, ne résistera pas au plaisir de rouler avec un 2 temps légèrement fumant : prix de départ 500 euros, adjugée 2 700 euros.

Ce n’est pas fini… On se retrouve page suivante.