MV Agusta dans la tourmente : l’usine à l’arrêt et CFMoto renonce à son investissement

L'histoire de MV Agusta est jalonnée de crises, de changements d'actionnaires et de plans de relance. Mais les informations venues d'Italie dessinent cette fois une situation particulièrement préoccupante.

Selon plusieurs sources italiennes, aucune moto ne serait sortie des chaînes de Varèse depuis le printemps, avec un arrêt de la production remontant au mois d'avril. Une situation qui commence désormais à produire des conséquences très concrètes.

MV Agusta : une production interrompue depuis plusieurs mois

Certains concessionnaires signalent une disponibilité réduite des motos neuves tandis que l'approvisionnement en pièces détachées serait également devenu plus difficile. Or, pour un constructeur produisant relativement peu de motos mais devant financer une structure industrielle complète, l'équation devient rapidement compliquée.

MV Agusta avait pourtant affiché de nouvelles ambitions après sa séparation avec KTM et son retour sous le contrôle d'Art of Mobility en 2025. La marque entendait retrouver progressivement des volumes supérieurs à 4 000 motos par an avant d'accélérer son développement.

Les résultats obtenus en 2026 semblent cependant très éloignés de ces ambitions. Et c'est précisément dans ce contexte qu'un autre acteur était apparu : CFMoto.

CFMoto devait apporter de l'argent frais à MV Agusta

Le constructeur chinois négociait une prise de participation importante dans MV Agusta, évoquée autour de 49 % du capital. Un protocole d'accord aurait même été conclu au début de l'été afin de préparer l'opération. Pour MV Agusta, l'intérêt était évident : obtenir les moyens financiers nécessaires pour soutenir sa restructuration, relancer la production et financer son développement.

Mais les discussions ont finalement échoué. Selon les informations publiées en Italie, des divergences portant notamment sur les conditions financières auraient conduit CFMoto à abandonner l'opération.

Une mauvaise nouvelle pour MV Agusta, qui avait pourtant déjà bénéficié d'une augmentation de capital de 35 millions d'euros apportée par sa maison mère Art of Mobility.

Même un projet MotoGP aurait été évoqué

L'échec des discussions pourrait également avoir des conséquences sportives. Les négociations entre les deux constructeurs auraient dépassé le simple cadre industriel. Parmi les pistes étudiées figurait une coopération permettant à terme d'envisager des projets communs en compétition, avec même l'hypothèse d'une présence future en MotoGP.

Un scénario particulièrement séduisant pour une marque dont l'histoire est intimement liée à la compétition. Mais ce projet apparaît désormais suspendu avec l'abandon des discussions. Avant de rêver à un retour au plus haut niveau, MV Agusta doit surtout résoudre un problème beaucoup plus immédiat : recommencer à produire des motos.

Une reprise en octobre ?

Une reprise de l'activité à Varèse au mois d'octobre est évoquée, mais aucune confirmation suffisamment solide ne permet encore d'en faire une certitude. C'est pourtant désormais l'indicateur essentiel à surveiller.

Car au-delà des annonces concernant de futurs modèles ou d'éventuelles ambitions sportives, la capacité de MV Agusta à rétablir sa production et son approvisionnement en pièces détachées dira beaucoup plus précisément dans quelle situation se trouve réellement l'entreprise.

Il faudra également savoir si Art of Mobility peut financer seule cette nouvelle phase ou si un autre partenaire devra remplacer CFMoto.

MV Agusta doit encore trouver son modèle économique

La situation révèle surtout le problème récurrent auquel la prestigieuse marque italienne est confrontée. MV Agusta possède une histoire, une image et des motos capables de susciter la passion. Mais transformer ce capital exceptionnel en un modèle industriel durable reste autrement plus difficile.

Après KTM, puis les discussions avec CFMoto, un nouveau chapitre s'ouvre donc à Varèse. Il serait prématuré d'annoncer la disparition de MV Agusta. Mais lorsque les chaînes d'une usine restent silencieuses pendant plusieurs mois et qu'un investisseur potentiel abandonne les négociations, la prochaine annonce importante n'est plus celle d'une nouvelle moto : c'est celle du financement qui permettra de recommencer à les fabriquer.