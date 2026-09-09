C’est le retour tant attendu de la machine de raid ultime chez KTM !

Avec sa nouvelle KTM 690 Rally 2027, la firme de Mattighofen propose une vraie machine d’aventure prête à l’emploi : moteur monocylindre LC4 de 79 chevaux, double réservoir pour embarquer un total de 20 litres, tour de navigation haute avec bulle intégrée, suspensions WP XPLOR et écran TFT de 4,2 pouces. Le tout pour 161,5 kg sans carburant.

Présentée comme la véritable héritière de la mythique 640 Adventure, la 690 Rally repose donc sur la base mécanique ultra-éprouvée de la 690 Enduro R. La face avant adopte une véritable tour de navigation surplombée d’une bulle haute protectrice, idéale pour abriter les instruments de bord et soulager les cervicales lors des longues étapes.

Une moto à l’ADN aventurier avant tout

Ses deux réservoirs latéraux à l’avant offrent une capacité totale qui grimpe à environ 20 litres. De quoi aligner les kilomètres en toutes circonstances. L’ergonomie a aussi été entièrement revue pour préserver le pilote debout comme assis.

Côté équipement, on retrouve des noms bien connus : étriers Brembo, chaîne X-Ring, EMS Keihin, suspension avant WP XPLOR-USD de 48 mm de diamètre avec 265 mm de débattement, suspension arrière WP XPLOR avec système Pro-Lever.

La nouvelle KTM 690 Rally 2027 sortira des chaînes de production autrichiennes en septembre et sera disponible chez les concessionnaires KTM agréés en octobre 2026.

Concernant son tarif, KTM indique sur son site Internet un prix « sur devis ».