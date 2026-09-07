Privée de marché européen depuis 2021, faute de conformité avec les normes Euro 5 puis Euro5 +, la Ninja H2 n’est plus vendue que sur certains marchés extra-européens.

Pour le millésime 2027 de son catalogue, qu’il dévoile petit à petit depuis quelques semaines, Kawasaki préparerait la réintroduction de sa vitrine technologique sur le Vieux Continent, comme le laisse penser un teaser dévoilé il y a quelques heures. Un teaser accompagné de la mention « Return To Beyond Belief » qui fait directement écho à celui utilisé lors de la présentation de la H2 originelle : « Built Beyond Belief ».

Toutefois, selon certains médias, pour assurer ce retour symbolique, Kawasaki aurait été obligé de revoir sa copie. Là où la génération précédente (2019-2026) affichait 231 chevaux, les données de certification américaines indiquent que la nouvelle H2 partagera la cartographie et les émissions de la Z H2, ramenant sa puissance à environ 197 chevaux. Un chiffre symbolique puisque c’est précisément la puissance que proposait la toute première Ninja H2 lors de son lancement fracassant en 2015. Kawasaki préfère donc assagir légèrement son missile pour lui réouvrir les portes du marché mondial, simplifier sa chaîne de production et maîtriser les coûts.

Une nouvelle Kawasaki H2 plus raisonnable pour 2027

Ce retour à une certaine raison s’accompagnerait malgré tout d’une grosse mise à jour. Alors que l’un des principaux points faibles de l’ancienne H2 résidait dans son poids (238 kg), Kawasaki aurait réalisé un gros travail sur le châssis treillis et les matériaux pour offrir un rapport poids/puissance et une agilité bien plus proches d’une Superbike moderne. Niveau électronique, la moto devrait aussi profiter d’une centrale inertielle IMU de dernière génération, de suspensions pilotées d’un niveau supérieur et d’assistances au pilotage adaptées aux standards actuels.

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