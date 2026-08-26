Présentées en 2023, les Kawasaki W 230 et Meguro S1 sont deux modèles quasiment identiques.

Longtemps réservés aux marchés asiatiques, les deux modèles reposent sur une base moteur commune, un monocylindre de 233 cm3 refroidi par air développant 19 chevaux à 7 600 tr/min, pour un couple maximal de 20 Nm à 6 100 tr/min.

Appartenant respectivement à la famille W et à la lignée Meguro, chaque machine se distingue par son approche stylistique. Le modèle W230 est justement présenté comme « l’icône originale » de la dynastie W (réservoir en goutte d’eau, des garde-boue en acier, des roues à rayons et des cadrans d’instrumentation rétro) par Kawasaki, tandis que la Meguro S1 fait référence au populaire modèle SG 250cc des années 1960.

Répondant à l’engouement croissant pour les motos au style vintage bénéficiant d’une conception moderne et d’une qualité de fabrication actuelle, les Meguro S1 et Kawasaki W230 occupent une place de choix au sein de la gamme Kawasaki 2027 et confirment leur statut de véritables classiques modernes.

Des petites cylindrées au style classique

Très classique dans son apparence, la petite sœur de la W800 dispose d’un châssis et d’un bras oscillant en acier, d’une fourche télescopique standard avec soufflets, de deux amortisseurs à l’arrière et de roues de 18 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière.

Si l’éclairage est full LED et que le démarreur est électrique, l’instrumentation se veut très classique avec deux compteurs analogiques et un petit écran numérique.

Les millésimes 2027 des deux petites motos seront disponibles dès le mois de septembre en coloris Noir Ebony.