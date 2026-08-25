À l’affiche récemment de F1, un film hollywoodien prenant pour décor et toile de fond l’univers des paddocks de Formule 1, Brad Pitt n’a jamais caché que sa véritable passion tenait sur deux-roues plutôt que quatre.

Brad Pitt est un motard, un vrai. Il ne se contente pas de prendre la route au guidon de motos de série et de préparations réalisées sur mesure, Brad Pitt est aussi un grand passionné de MotoGP.

Dans une interview récente, l’acteur s’est même laissé aller à une véritable déclaration d’amour envers l’une des légendes du MotoGP : Valentino Rossi : « Nous sommes des personnalités publiques et il est rare que nous ayons des idoles, mais j’en ai une qui se démarque de toutes les autres : Valentino Rossi. Je donnerais tout pour être comme lui. »

L’acteur va même jusqu’à comparer le style de Rossi à de l’art : « Ce qu’il faisait sur la moto relevait de l’impossible. On aurait dit qu’elle pesait 30 kg, et il parvenait à rester collé à l’asphalte sans tomber. On aurait dit qu’il dansait ; c’était de l’art à l’état pur. »

Brad Pitt : un fan (presque) comme un autre

Brad Pitt, de 15 ans l’aîné du pilote transalpin, a pu croiser son idole dans les paddocks du MotoGP et est resté impressionné par son sang-froid : « Il restait toujours calme ; il ne semblait pas humain. »

Lui-même propriétaire de plusieurs modèles d’exception (BMW avec side-car de la Seconde Guerre mondiale, Ecosse FE Ti XX, BMW R1150GS, MV Agusta Brutale 910, une réplique de la Triumph Bonneville de Steve McQueen dans « La Grande Evasion », diverses KTM, Ducati Monster, Confederate Hellcat F124, etc.), Brad Pitt est finalement un passionné de motos (presque) comme un autre.