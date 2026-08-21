Si la Rieju Scrambler 607 avait été dévoilée pour la première fois au public lors de l’EICMA de Milan, en novembre 2025, ce nouveau modèle « Modern Classic » était passé relativement inaperçu jusqu’ici, notamment car nous n’en n’avions plus entendu parler depuis l’événement milanais.

Et voilà que quelques semaines après avoir présenté un alléchant cruiser, le Coaster 407, Rieju vient d’annoncer la commercialisation imminente de la Scrambler 607.

La Rieju Scrambler 607 sera équipée d’un moteur bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 581 cm³ fourni par Loncin, aussi partenaire chinois de BMW, développant une puissance maximale de 64 chevaux. Son système d’échappement, situé en position haute et doté d’une double sortie, est caractéristique du style scrambler. Un style renforcé par son imposant sabot moteur et une grille de protection de radiateur.

Sa partie-cycle repose sur un cadre en tubes d’acier, matériau également utilisé pour le bras oscillant. La suspension se compose d’une fourche télescopique avec soufflets de protection à l’avant et double amortisseur latéraux à l’arrière.

Un tarif sous les 6 500 euros pour le scrambler espagnol ?

Parmi les autres caractéristiques de cette nouveauté, on note la présence de jantes à rayons (compatibles tubeless) de 19 pouces à l’avant (110/80) et 17 pouces à l’arrière (150/70) chaussées de pneus à crampons mixtes, de disques de frein avant et arrière pincés par des étriers Nissin avec ABS de série, d’un réservoir de 18 litres pour une hauteur de selle de 820 mm et un poids total de 190 kg à sec.

Attendue en septembre, elle est déjà annoncée à 6 190 € en Allemagne. Le tarif exact pour le marché français reste encore toutefois à confirmer.