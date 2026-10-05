En dehors des marques chinoises, rares sont les constructeurs à proposer sur le marché des customs de moyennes cylindrées animés par un moteur V2.

C’est pourtant le choix qu’a fait Moto Morini avec son nouveau bobber : la Rumble.

Esthétiquement, la Rumble adopte les codes visuels du Bobber : silhouette basse, lignes épurées et grosses roues de 16 pouces, chaussées de pneus de 130/90 à l’avant et de 150/80 à l’arrière.

Mécaniquement, elle est animée par un nouveau bicylindre en V de 350 cm3. Un moteur qui développe une puissance maximale de 32,6 chevaux à 8 500 tr/min, un couple de 31 Nm à 6 500 tr/min et offre une vitesse de pointe de 150 km/h.

Un V2 pour le petit custom Moto Morini

Le châssis se compose d’un cadre double poutre en acier, complété de deux amortisseurs arrière et d’une fourche inversée à l’avant (43 mm de diamètre et débattement 120 mm). Avec une hauteur de selle de seulement 735 mm et un poids inférieur à 175 kg (réservoir de 16 litres vide), la Rumble se veut facilement accessible pour tous les pilotes.

Le custom de moyenne cylindrée est freiné par deux disques de freins, un par roue, complétés par un ABS double canal. Celui avant, de 300 mm, est pincé par un étrier à quatre pistons.

Sur le marché français, la Moto Morini Rumble sera très bientôt disponible dans un unique coloris noir à partir de 4 702 €. Un prix très agressif qui fait du bobber Moto Morini un concurrent à prendre très au sérieux sur le segment des customs A2.