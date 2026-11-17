Sur un marché français où les 125 cm³ tirent régulièrement leur épingle du jeu, les bonnes affaires sur les machines neuves se font rares.

La marque française Orcal décide pourtant de frapper un joli coup commercial en cette fin d’année en affichant son trail Tabor 125 à 2 990 € au lieu de 3 590 € à l’occasion du Black Friday.

Lancée en 2023, l’Orcal Tabor 125 est équipée d’un moteur monocylindre à refroidissement liquide qui développe une puissance de 14 chevaux (10,3 kW) à 9 500 tr/min et offre un couple de 11,2 Nm à 7 000 tr/min, pour une vitesse de pointe de 110 km/h. Sa consommation annoncée par la marque est inférieure à 3 litres/100 km, avec un réservoir de 14 litres qui autorise théoriquement plus de 400 kilomètres d’autonomie.

Tout simplement le trail 125 le moins cher du marché

Le petit trail dispose également d’un pare-brise réglable, d’un porte-bagages, d’une protection moteur avec tampons, de béquilles centrale et latérale, d’une fourche inversée, d’un système de freinage ABS Bosch double canal avec deux disques, d’un éclairage full LED ou encore d’un écran LCD.

Avec cette baisse de 600 € directement appliquée sur le tarif public, l’Orcal Tabor 125 devient l’une des propositions les plus agressives du segment trail léger. Attention toutefois à ne pas trop traîner : l’opération « Black Days Orcal » est valable uniquement jusqu’au 27 novembre 2026 dans le réseau participant (et dans la limite des stocks disponibles).

Une belle opportunité de s’offrir une moto neuve sans casser son budget avant le passage du père Noël.