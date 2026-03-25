Pour le printemps, et le retour des beaux jours, la marque Orcal présente une nouvelle offre sur sa petite moto de 125 cm3 : l’Altimo 125. Accessible avec un permis B (et une formation de 7 heures) ou A1, l’Altimo 125 (161 kg tous pleins faits) repose sur un moteur quatre temps, monocylindre, à refroidissement liquide, avec double arbre à cames en tête et 4 soupapes, qui offre 14 chevaux à 9 500 tr/min et un couple de 11,2 Nm à 7 000 tr/min. Un bloc associé à une boîte 6 vitesses.

La partie-cycle est composée d’un cadre tubulaire en acier avec bras oscillant aluminium, une fourche inversée de 37 mm de diamètre, un mono-amortisseur arrière réglable, un freinage ABS double canal.

La moto est aussi dotée d’un réservoir de 14 litres, autorisant plus de 400 km d’autonomie, tout en affichant, selon le constructeur, une consommation inférieure à 3 l/100 km.

Une petite 125 cm3 qui voit son prix fondre en ce printemps

Côté équipement, on retrouve un tableau de bord LCD, éclairage full LED, un saut de vent, un bouchon de réservoir à clé, des béquilles centrale et latérale, des repose-pieds repliables, des voyants moteur, température, béquille, et même une prise USB ainsi que des warnings.