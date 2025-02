Les nouveautés motos et scooters Voge, Changjiang et Orcal seront présentes à Lyon

Présente sur le Salon du 2 Roues de Lyon, qui prendra ses quartiers la semaine prochaine, du 13 au 16 février à Eurexpo, la société DIP ne fera pas le voyage pour rien.

Plusieurs marques de son catalogue y exposeront en effet leurs nouveaux modèles 2025.

Ce sera ainsi le cas de la marque Voge dont le stand sera situé Hall4 (stand 4A004), qui exposera son trail mid-size DS625X, le roadster 625R, la sportive prévue pour la fin de l’année 2025, la RR660S, le trail sportif 800 Rally, et la DS900X E5+ avec sa nouvelle instrumentation GPS et version A2 désormais disponible à partir de 10 990 euros. Les scooters électriques SR16 et Bicose EF40X, seront également présents aux côtés des autres modèles de la gamme 2025 : SR1 (2 595 euros), SR4 Max (à partir de 6 495 euros) et 300 Rally (4 695 euros).

Les motos et scooters 2025 Voge, Changjiang et Orcal seront à découvrir à Lyon

Chez Orcal, qui exposera ses nouveautés directement sur le stand de la DIP (Hall 4 Stand 42B013), on pourra découvrir, la néo-rétro Astor III, héritière pour 2025 de l’original Astor, le trail GT Tabor 125 (disponible à partir de 3 590 euros), ainsi que les scooters 125 Arios+ et Vorei, et la gamme de scooters 50 (Arios 10 et 10, Cavaro).

Enfin, ChangJiang partagera le stand DIP avec le nouveau side-car Siberian Express 750. Un modèle 2025 offrant une suspension avant à balancier avec amortisseurs KYB et des jantes de 19 pouces équipées de pneus mixtes. Un modèle qui est maintenant accessible à partir de 15 790 euros.