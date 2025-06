Un nouveau maxi-scooter chez Voge

La principale innovation de ce SR4 Luxe Radar est la présence d'un système de détection des angles morts, qui analyse l’environnement arrière du scooter pour avertir le conducteur de la présence d’autres véhicules grâce à une LED dans les rétroviseurs.

Parallèlement à cela, il possède également un système d’alerte de collision hérité de la Voge 900 DSX. Cette technologie active le feu stop qui devient clignotant lorsqu’un véhicule s’approche rapidement.

Pas de changement sur le plan mécanique puisqu'on retrouve un moteur monocylindre de 349,8 cc, 4 soupapes à refroidissement liquide. Il délivre 34 cv à 7 500 tr/min pour un couple maximum de 35 Nm à 5 750 tr/min. La partie cycle reçoit aussi des éléments de qualité avec des suspensions Kayaba, des freins à étriers radiaux à quatre pistons J.Juan, un contrôle de traction et un ABS.

Comme son nom l'indique, ce nouveau scooter dispose d'un équipement particulièrement riche comprenant un pare-brise électrique, un siège et des poignées chauffants, un radar de détection d'obstacles dans les angles morts et alerte de collision, un coffre sous la selle spacieux de 41 litres pouvant accueillir deux casques, dont un intégral, une instrumentation numérique 7 pouces, un système de démarrage sans clé et une caméra frontale.

Disponible dès maintenant, le Voge SR4 Luxe Radar est uniquement disponible en gris anthracite au prix de 6 595 €. Bénéficiant d'une garantie 3 ans, il est également éligible au permis A2.