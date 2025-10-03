Voge SR1 ADV : un scooter crossover pour affronter toutes les routes

« Les routes de nos villes, nos banlieues, les axes routiers inter-urbains s’avèrent toujours plus érodés, bosselés et détériorés. » Ce n’est pas de nous, mais le constat dressé par Voge pour présenter son nouveau scooter 125 cm3 SR1 ADV.

Mécaniquement, le nouveau scooter Voge repose sur un monocylindre 4-temps de 124,9 cm³, refroidi par eau, associé à une transmission CVT qui développe 11,5 chevaux à 8 500 tr/min et offre 11 Nm de couple à 6 500 tr/min. La consommation est par le constructeur à 2,5 1/100 km.

La partie-cycle est confiée à des amortisseurs à bonbonnes séparées à gaz, réglables en précharge. Les ressorts sont très progressifs et disposent d’une course plus longue pour estomper toutes les irrégularités des routes et rues empruntées. Les roues de 14 pouces à l’avant et 13 à l’arrière sont équipées de pneus mixtes. Un ABS à double canal, un contrôle de traction et un système d’alerte de freinage d’urgence complètent la dotation de série du scooter

Un nouveau scooter crossover venu de Chine

Le Voge SR1 ADV profite également d’un coffre sous la selle d’une capacité de 29 litres, d’une boîte à gants avec prise USB, d’un tableau de bord LCD connecté en Bluetooth intégrant une navigation GPS, d’un système smart key mais aussi d’une caméra frontale HD qui permet d’enregistrer les trajets.

Garanti trois ans et disponible dès ce mois d’octobre en coloris Black, le nouveau scooter crossover Voge SR1 ADV est accessible à partir de 3 395 € dans le réseau Voge, qui compte aujourd’hui 145 revendeurs.