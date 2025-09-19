La Voge 800 DS Rally est au niveau de la Yamaha Ténéré, tout en étant mieux équipée et beaucoup moins chère

Quand on regarde la Voge 800 DS Rally, on voit une Ténéré. Certes, la face avant n’est pas identique, mais la silhouette est proche. La fourche, le dessin des flancs et jusqu’à la couleur jaune des jantes qui équipait aussi la Ténéré Rally de 2023. Bref, on s’y retrouve, le look est là et il est plutôt réussi. On a même une boucle arrière soudée, comme sur la Ténéré, ce qui permet de faire des économies à la fabrication, mais oblige à changer tout le cadre en cas de grosse boîte.

Cœur du sujet, le moteur est un bicylindre de 798 cm3 calé à 270° qui développe 70 kW (95 ch) à 9 000 tr/min et 81 Nm de couple à 6 500 tr/min. Un moteur « 100 % Voge », c’est-à-dire qu’il n’est pas produit sous licence, mais un bicylindre tel que celui-ci est forcément très inspiré de ce qui se fait dans la production actuelle. S’il n’est pas aussi explosif que le CP2 des premiers jours, il offre de bonnes reprises et s’utilise à la fois dans les mi-régimes et après 6 000 tr/min jusqu’à la zone rouge. Seul défaut : le shifter n’est pas encore disponible, et le sera en option.

À 100 km/h au compteur, le moulin tourne à environ 4 000 tr/min, ce qui n’en fait pas une machine d’autoroute, mais permet d’essorer avant la zone rouge à 9 500 tr/min. La poignée de gaz à câble est agréable, mais le contrôle de traction coupe nettement la puissance sur les routes accidentées. Il sera donc bon de le désactiver à chaque démarrage (ce qui peut devenir pénible).

Stylé Ténéré, moteur 100 % Voge

La selle perchée à 850 mm permet un accès relativement facile, car elle n’est pas trop large et assez épaisse. Les plus petits resteront en difficulté, mais son dessin est meilleur que sur certaines concurrentes du segment. Sous la selle du passager qui s’ouvre avec la clé, on trouve deux clés torx qui permettent de retirer celle du passager et d’accéder à la batterie et au relais de démarreur ainsi que la boîte à fusibles. L’organisation des composants sous la selle est particulièrement propre, comparable à Honda.

La finition générale est très bonne. Au guidon, on voit quelques câbles se balader, mais rien qui accroche l’œil. Les textures des plastiques font sérieuses, comme l’écran TFT qui est bien intégré. Les fonderies du té de fourche, comme des pontets, sont soignées et l’amortisseur de direction rotatif est bien intégré entre ces derniers.