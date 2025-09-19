La Voge R625 rejoint le marché des roadsters de moyenne cylindrée

Sans révolutionner le concept, que ce soit esthétiquement ou mécaniquement, le nouveau roadster Voge R625 a malgré tout de quoi se faire une place sur le marché des roadsters de moyennes cylindrées.

Reposant sur un cadre périmétrique en tubes d'acier avec boucle arrière amovible le moteur bicylindre de 581 cm3, la moto offre jusqu'à 64 chevaux en configuration full et 48 chevaux pour sa version A2, pour un couple maxi de 57 Nm à 6 500 tr/min (47 Nm à 6 500 tr/min pour la version A2) couplé à une boîte de vitesses à six rapports.

C'est au niveau de son équipement que la Voge R625 (195 kg en ordre de marche) se distingue, avec des suspensions signées KYB (fourche de 41 mm de diamètre à l'avant et monoamortisseur à l'arrière), un système de freinage confié à Nissin avec ABS ou encore des pneus Pirelli (pneu avant de 120 et pneu arrière de 160).

Un niveau d'équipement à la hauteur de la concurrence

On retrouve également sur le roadster midsize deux modes de conduite (Eco et Sport), un contrôle de traction, un éclairage full LED, la présence d'une prise USB, de leviers réglables, de poignées de maintien en alu ou encore d'une instrumentation avec écran TFT de cinq pouces multifonction.

Uniquement disponible en noir pour le moment, la nouvelle Voge R625 se veut accessible, à la fois à tous les gabarits, avec une selle perchée à seulement 785 mm, mais aussi financièrement avec un tarif agressif de 5 795 euros.

Des caractéristiques techniques et un placement tarifaire qui pourraient permettre au roadster chinois de venir concurrencer les stars du marché.