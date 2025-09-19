La Voge 800 DS Rally est au niveau de la Yamaha Ténéré, tout en étant mieux équipée et beaucoup moins chère
3. L'avis de la rédaction sur la Voge 800 DS Rally
Avec un tarif à 8 995 €, elle est 1 000 € moins chère que ses concurrentes chinoises, comme la Kove 800X Pro et la CFMoto 800MT-X, et bien sûr beaucoup moins chère que la Yamaha Ténéré 700, la V-Strom 800DE et même la Transalp 750 (très peu équipée d’origine). On se demande donc comment ils ont pu la livrer de série avec selle chauffante, poignées chauffantes, crash-bar, feux additionnels, béquille centrale, pare-mains, prises USB-A et USB-C au guidon, etc. La liste est si longue qu’on se dit que certains sont un peu superflus, mais offrent une grande polyvalence pour les situations auxquelles peut être soumis un trail. Malgré une bonne protection, seuls deux accessoires manquent à l’appel : la bulle réglable, et la possibilité de shifter.
Garantie 3 ans pièces et main-d’œuvre, la Voge 800DS Rally est assurément une moto très intéressante. Mais pour l’entretien, les intervalles restent courts avec une révision à prévoir tous les 6 000 km. Une périodicité justifiée par le fait que Voge produit pour des marchés comme l’Amérique du Sud où le maillage de concessions est moins élaboré qu’en Europe. D’après les explications que nous avons recueillies, avoir des motos avec un intervalle plus standard de 10 000 km nécessiterait une chaîne de production différente. Disponible en 3 couleurs, la 800DS Rally se démarque en blanc et bleu qui lui donne un côté distingué. Un sans-faute pour ce trail, mais avec quelques inconnues liées à l’image de marque peu développée de Voge.
Caradisiac a aimé
-
Tous les équipements d’origine
-
La qualité et la finition globale
-
Les suspensions de bonne qualité
Caradisiac n'a pas aimé
-
Contrôle de traction ultra-sensible même sur route
-
Boucle arrière soudée
-
Révision tous les 6 000 km
|Voge 800 DS Rally
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Voge 800 DS Rally
|
Moteur
|
Modèle 2025
|Type
|Bicylindre en ligne KEL800, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, calage à 270°, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+
|Cylindrée
|798 cm3 (84 x 72 mm)
|Puissance
|95,2 cv (70 kW) à 9.000 tours/minute
|Couple
|81 Nm à 6.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant Bosch
|Mode de conduite
|2 modes
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile, anti-dribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre périmétrique en tubes d'acier haute résistance, amortisseur de direction
|Longueur
|2.380 mm
|Largeur
|860 mm
|Empattement
|1.576 mm
|Garde au sol
|220 mm
|Hauteur de selle
|850 mm
|Poids
|204 kg à vide
|Suspension avant
|Fourche télescopique inversée KYB de 43 mm de diamètre, réglable en précharge, détente et compression. Débattement de la roue 207 mm.
|Suspension arrière
|Bras oscillant en aluminium, mono-amortisseur KYB réglable en compression, détente et précharge du ressort. Débattement de la roue 190 mm.
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Double disque de 310 mm, étriers radiaux Nissin à 4 pistons, ABS en courbe déconnectable
|Frein arrière
|Simple disque de 240 mm, étrier flottant Nissin à 2 pistons, ABS en courbe déconnectable
|Roues
|Jantes tubeless à rayons de 21 et 18 pouces
|Pneu avant
|90/90 - 21 Pirelli Scorpion Rally STR
|Pneu arrière
|150/70 R18 Pirelli Scorpion Rally STR
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|3 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|Porte-bagage
|Ecran
|Compteur TFT 7pouces couleur, orientation verticale, connecté
|Prise
|Prises USB A et C
|Application mobile
|Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|24 litres
|Coloris
|Noir, bleu/blanc, noir/jaune
Photos (24)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération