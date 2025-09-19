Avec un tarif à 8 995 €, elle est 1 000 € moins chère que ses concurrentes chinoises, comme la Kove 800X Pro et la CFMoto 800MT-X, et bien sûr beaucoup moins chère que la Yamaha Ténéré 700, la V-Strom 800DE et même la Transalp 750 (très peu équipée d’origine). On se demande donc comment ils ont pu la livrer de série avec selle chauffante, poignées chauffantes, crash-bar, feux additionnels, béquille centrale, pare-mains, prises USB-A et USB-C au guidon, etc. La liste est si longue qu’on se dit que certains sont un peu superflus, mais offrent une grande polyvalence pour les situations auxquelles peut être soumis un trail. Malgré une bonne protection, seuls deux accessoires manquent à l’appel : la bulle réglable, et la possibilité de shifter.

Garantie 3 ans pièces et main-d’œuvre, la Voge 800DS Rally est assurément une moto très intéressante. Mais pour l’entretien, les intervalles restent courts avec une révision à prévoir tous les 6 000 km. Une périodicité justifiée par le fait que Voge produit pour des marchés comme l’Amérique du Sud où le maillage de concessions est moins élaboré qu’en Europe. D’après les explications que nous avons recueillies, avoir des motos avec un intervalle plus standard de 10 000 km nécessiterait une chaîne de production différente. Disponible en 3 couleurs, la 800DS Rally se démarque en blanc et bleu qui lui donne un côté distingué. Un sans-faute pour ce trail, mais avec quelques inconnues liées à l’image de marque peu développée de Voge.

Caradisiac a aimé