Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Voge

Essai

La Voge 800 DS Rally est au niveau de la Yamaha Ténéré, tout en étant mieux équipée et beaucoup moins chère

Dans Moto / Nouveauté

Théo Duperret

0  

3. L'avis de la rédaction sur la Voge 800 DS Rally

 

La Voge 800 DS Rally est au niveau de la Yamaha Ténéré, tout en étant mieux équipée et beaucoup moins chère

Avec un tarif à 8 995 €, elle est 1 000 € moins chère que ses concurrentes chinoises, comme la Kove 800X Pro et la CFMoto 800MT-X, et bien sûr beaucoup moins chère que la Yamaha Ténéré 700, la V-Strom 800DE et même la Transalp 750 (très peu équipée d’origine). On se demande donc comment ils ont pu la livrer de série avec selle chauffante, poignées chauffantes, crash-bar, feux additionnels, béquille centrale, pare-mains, prises USB-A et USB-C au guidon, etc. La liste est si longue qu’on se dit que certains sont un peu superflus, mais offrent une grande polyvalence pour les situations auxquelles peut être soumis un trail. Malgré une bonne protection, seuls deux accessoires manquent à l’appel : la bulle réglable, et la possibilité de shifter.

La Voge 800 DS Rally est au niveau de la Yamaha Ténéré, tout en étant mieux équipée et beaucoup moins chère

Garantie 3 ans pièces et main-d’œuvre, la Voge 800DS Rally est assurément une moto très intéressante. Mais pour l’entretien, les intervalles restent courts avec une révision à prévoir tous les 6 000 km. Une périodicité justifiée par le fait que Voge produit pour des marchés comme l’Amérique du Sud où le maillage de concessions est moins élaboré qu’en Europe. D’après les explications que nous avons recueillies, avoir des motos avec un intervalle plus standard de 10 000 km nécessiterait une chaîne de production différente. Disponible en 3 couleurs, la 800DS Rally se démarque en blanc et bleu qui lui donne un côté distingué. Un sans-faute pour ce trail, mais avec quelques inconnues liées à l’image de marque peu développée de Voge.

La Voge 800 DS Rally est au niveau de la Yamaha Ténéré, tout en étant mieux équipée et beaucoup moins chère

Caradisiac a aimé

  • Tous les équipements d’origine

  • La qualité et la finition globale

  • Les suspensions de bonne qualité

Caradisiac n'a pas aimé

  • Contrôle de traction ultra-sensible même sur route

  • Boucle arrière soudée

  • Révision tous les 6 000 km

Voge 800 DS Rally
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Équipement de série
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Ergonomie/confort
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Réglages suspensions
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Efficacité de freinage
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Budget
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
Prix d’achat
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport qualité/prix
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport à la concurrence
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Voge 800 DS Rally

Moteur

Modèle 2025
Type Bicylindre en ligne KEL800, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, calage à 270°, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+
Cylindrée 798 cm3 (84 x 72 mm)
Puissance 95,2 cv (70 kW) à 9.000 tours/minute
Couple 81 Nm à 6.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant Bosch
Mode de conduite 2 modes

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile, anti-dribble
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Cadre périmétrique en tubes d'acier haute résistance, amortisseur de direction
Longueur 2.380 mm
Largeur 860 mm
Empattement 1.576 mm
Garde au sol 220 mm
Hauteur de selle 850 mm
Poids 204 kg à vide
Suspension avant Fourche télescopique inversée KYB de 43 mm de diamètre, réglable en précharge, détente et compression. Débattement de la roue 207 mm.
Suspension arrière Bras oscillant en aluminium, mono-amortisseur KYB réglable en compression, détente et précharge du ressort. Débattement de la roue 190 mm.
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Double disque de 310 mm, étriers radiaux Nissin à 4 pistons, ABS en courbe déconnectable
Frein arrière Simple disque de 240 mm, étrier flottant Nissin à 2 pistons, ABS en courbe déconnectable
Roues Jantes tubeless à rayons de 21 et 18 pouces
Pneu avant 90/90 - 21 Pirelli Scorpion Rally STR
Pneu arrière 150/70 R18 Pirelli Scorpion Rally STR

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 3 ans

Pratique

  
Capacité emport Porte-bagage
Ecran Compteur TFT 7pouces couleur, orientation verticale, connecté
Prise Prises USB A et C
Application mobile Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 24 litres
Coloris Noir, bleu/blanc, noir/jaune
Page précédente

Photos (24)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Voge

Voir toute l'actu Voge

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/