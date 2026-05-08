Le vénérable bicylindre Suzuki 650 cm3 fait de la résistance.

Alors que l’on le pensait en bout de course, il est revenu sur le devant de la scène en novembre dernier avec la présentation de la principale nouveauté de 2026 du catalogue Suzuki : la SV-7GX.

Conforme Euro5 +, il offre 73 chevaux à 8 500 tr/min et un couple de 64 Nm à 6 800 tr/min et est complété par un accélérateur électronique, trois modes de conduites, un contrôle de traction et un shifter bidirectionnel. Ce bloc, modernisé, est intégré dans un cadre tubulaire en acier, pour un poids total de 211 kg sur la balance.

La Suzuki SV-7GX, présentée comme un trail routier de moyenne cylindrée ultra-polyvalent se pose comme la petite sœur du crossover GSX-S1000GX. Elle met en avant une base technique connue, mais adaptée à ses prétentions routières et complétée par un package électronique complet.

Une déclinaison blanche sous les 8 000 euros pour la nouvelle Suzuki

Côté partie-cycle, la Suzuki dispose d’une fourche avant de 41 mm (débattement de 125 mm), d’un amortisseur arrière ajustable en précharge, d’un système de freinage Tokico (deux disques de 290 mm chacun associés à deux pistons). Les roues en aluminium de 17 pouces sont chaussées de pneus Pirelli Angel GT II.

Elle est aussi dotée d’une grande bulle réglable, de pare-mains, d’un port USB-C et d’un écran connecté TFT couleurs de 4,2 pouces. Point intéressant pour les petits gabarits, sa selle perchée à seulement 795 mm en fait l’une des motos les plus accessibles de sa catégorie.

Disponible dans quelques semaines dans les concessions (fin août/début septembre), son tarif débute à 7 999 € pour la version blanche à jantes noires. Les trois autres coloris présentés au Salon EICMA de Milan seront, eux, disponibles à 8 299 €.

Suzuki précise qu’une cinquantaine d’exemplaires de la moto circuleront tout l’été entre les différents concessionnaires Suzuki à travers la France, afin de faire essayer le modèle à tous les curieux.