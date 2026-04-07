Surfant sur son bon début d’année 2026, Suzuki se sent pousser des ailes.

Après le repositionnement tarifaire de sa gamme de motos et scooters, revu à la baisse, et l’annonce de la garantie étendue à dix ans sur des deux-roues, Suzuki entend poursuivre cette dynamique avec de nouvelles offres promotionnelles qui viennent accompagner le lancement d’une série spéciale inédite : la GSX-8R Edition Anniversaire.

Une moto basée sur la GSX-8R 2026 qui rend hommage à l’Hayabusa 25ème anniversaire noire et orange présentée en 2023. Elle se pare donc d’un kit déco spécifique ainsi qu’un ensemble d’accessoires qui accentuent son look sportif : capot de selle, bulle fumée, embouts de guidon taillés masse, prise USB et housse de protection siglée aux couleurs de cette édition spéciale, qui s’affiche à 9 798 €. Une GSX-8R dont les millésimes 2025 sont accessibles à 8 899 € au lieu de 9 899 € et les 2026 à 8 999 € au lieu de 9 999 €.

Une série limitée inédite pour la sportive de moyenne cylindrée GSX-8R

Dans le même esprit, la GSX-8S dans son coloris gris et rouge profite maintenant d’une version accessoirisée pour seulement 500 € au lieu de 899 € (tarif hors pose). Ce pack comprend pour sa part un sabot moteur, un saute vent, un capot de selle, des embouts de guidon rouge ainsi qu’un kit déco et une housse de protection.

Enfin, en plus de sa récente baisse de prix significative, la GSX-S1000GX 2025 en coloris bleu profite désormais d’une remise immédiate de 1 000 € sur le pack d’accessoires de la version + comprenant valises, poignées chauffantes et selles confort. L’ensemble s’affiche donc à 16 998 € au lieu de 17 998 € (là encore hors frais de pose).