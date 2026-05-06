Malgré une contestation toujours vive de la part d’une partie de la communauté motarde, le contrôle technique des deux-roues semble devenir la norme dans la plupart des pays européens.

Et il semblerait que la tendance ne soit pas près de s’inverser. Au contraire.

Jusqu’ici, l’Europe laissait une porte ouverte, en effet les États membres pouvaient proposer des dispositifs alternatifs (sensibilisation, radars sonores, etc.) pour éviter le passage au centre de contrôle.

Réunie ce mardi 5 mai, la commission Transports du Parlement européen a adopté une position en faveur de l’extension du contrôle technique obligatoire à l’ensemble des deux-roues motorisés de plus de 125 cm³.En somme, le nouveau texte supprime purement et simplement les dérogations accordées aux états concernant la mise en place du contrôle technique.

Le contrôle technique bientôt obligatoire pour tous les motards européens ?

Adopté par 30 voix contre 11 (10 contre et une abstention), le projet de loi ne laisse donc plus de marge de manœuvre aux gouvernements. Le texte doit maintenant être approuvé en séance plénière du Parlement européen, prévue à la mi-mai 2026, avant un nouvel examen par le Conseil de l’UE. Ce même conseil qui s’était déjà opposé l’année dernière à un durcissement du contrôle technique pour les deux-roues motorisés.

Du côté des associations de défense des motards la pilule a du mal à passer. Le secrétaire général de la FEMA (Federation of european motorcyclists associations), Wim Taal, a immédiatement commenté la nouvelle « Ce résultat est très décevant après toutes les discussions que nous avons menées avec la FIM et les membres du Parlement européen » et ajoute que : « Les données à l’échelle de l’UE montrent que les défauts techniques ne sont quasiment jamais la cause des accidents de moto. Le comportement des usagers de la route et l’état des infrastructures sont les véritables problèmes. Une approche européenne obligatoire supprime toute flexibilité sans preuve de valeur ajoutée pour la sécurité routière. »

Petit à petit l’étau se resserre sur les options alternatives au contrôle technique.