Philippe Pigeard était un véritable passionné du Tourist Trophy de l’Île de Man au point de devenir commissaire de piste sur la célèbre épreuve pendant une quinzaine d’années. C’est sous un chêne à l’entrée de Braddan Bridge que les habitués avaient l’habitude de le retrouver (source Raspoutine). Emporté par « une longue maladie » en décembre dernier, ce sont ses souvenirs, son outillage et ses motos qui étaient proposés aux enchères le 27 avril dernier à Neuilly-sur-Marne (la présentation de cette vente est à retrouver en cliquant ici).

Le bilan de la vente

Comme nous vous l’avons annoncé ci-dessus, tous les lots ont été attribués. Dans le détail, un seul sera adjugé en dessous de son estimation basse, sept partent dans la fourchette estimative et sept voient le marteau du commissaire-priseur tomber sur un montant supérieur à l’estimation haute. Une des motos sera même adjugée à quasiment trois fois son estimation haute.

Des lots de pièces et de l’outillage

Le premier lot à être proposé était cet ensemble de pièces pour Norton, Triumph et Matchless G50 estimé entre 400 et 600 euros. Le prix de départ sera annoncé à 400 euros. Et ça commence plutôt bien puisque les enchères monteront, avant adjudication, jusqu’à 1 300 euros.

On sera un peu plus réservé pour le lot numéro 11 avec principalement des câbles neufs dont l’estimation avait été fixée entre 50 et 100 euros. Il sera adjugé à 160 euros (prix de départ 50 euros).

Le seul lot qui n’atteindra pas son estimation (entre 150 et 250 euros) est l’ensemble de fraises miniatures, portes filières et autres objets divers qui partira contre 100 euros.

Ces éléments de carrosserie estimés entre 150 et 250 euros feront un heureux pour la somme de 320 euros (prix de départ 150 euros).

On continue page suivante avec les motos.