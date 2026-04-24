Ce lundi 27 avril, à partir de 14 heures, la collection de Philippe Pigeard, un véritable passionné du mythique Tourist Trophy, disparu en décembre dernier de ce que l’on appelle pudiquement « une longue maladie », sera dispersée aux enchères.

La vente se tiendra au 19 avenue Robert Schumann à Neuilly-sur-Marne (93330). Elle sera retransmise en live sur interencheres.com, site qui vous donnera toutes les modalités concernant cette vente.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 30 % du montant de l’adjudication. Des frais internet pourront être facturés. Ils seront précisés avant le commencement de la vente.

L’exposition des lots est prévue le vendredi 24 avril de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le lundi 27 avril de 9 heures à 12 heures.

Des pièces et de l’outillage

Le premier lot qui sera proposé lors de cette vente est cet ensemble de pièces de Norton, de Triumph et de Matchless G50 (le carter au centre en bas de la photo). L’estimation (entre 400 et 600 euros) est plutôt raisonnable et risque d’être dépassée.

Tour, fraiseuse, outillage mais aussi de la matière première pour réaliser des pièces seront à la disposition des bricoleurs chevronnés.

Cet autre lot de pièces est lui aussi estimé à une fourchette assez basse (entre 50 et 100 euros).

Pour cet ensemble comprenant notamment trois réservoirs, des éléments de carrosserie, une paire de sacoches en cuir et divers éléments, l’estimation est proposée entre 150 et 250 euros.

On se retrouve page suivante avec des motos… évidemment anglaises.