Giotto Altre : La renaissance spectaculaire d'un mythe Harley-Davidson par Box39

Les passionnés se souviennent encore de la Giotto originale, l'une des préparations basées sur la Harley-Davidson V-Rod les plus emblématiques jamais réalisées. Plutôt que de reproduire la recette, box39 a choisi une approche beaucoup plus ambitieuse. Repartir d'une feuille blanche. Le résultat porte un nom : Giotto Altre.

Et dès le premier regard, la machine frappe comme un coup de massue. Une roue avant de 21 pouces projetée loin devant le pilote, un gigantesque pneu arrière de 280 mm, une silhouette ultra-basse et des proportions presque irréelles : la Giotto Altre semble davantage sortir d'un film de science-fiction que d'un atelier de préparation. Plus qu'une moto. Une sculpture mécanique.

La différence fondamentale avec la première Giotto est là. Cette fois, il n'y a plus de V-Rod. Plus de cadre Harley. Plus de plateforme donneuse. Box39 a développé son propre châssis en acier afin de conserver les proportions extrêmes qui ont fait la réputation du projet.

Le bras oscillant monobras inspiré du système Softail et la suspension arrière pneumatique renforcent encore cette impression de machine conçue sans aucun compromis. Chaque élément semble avoir été dessiné uniquement pour servir une vision. Pas pour satisfaire un cahier des charges industriel.

De l'Öhlins, du Brembo et une finition de très haut niveau

Malgré son allure de concept-bike, la Giotto Altre n'est pas qu'un exercice de style. La partie-cycle fait appel à des composants parmi les plus prestigieux du marché. À l'avant, une fourche Öhlins assure le guidage. Le freinage est confié à Brembo.

Les jantes spécifiques de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière participent autant à l'esthétique qu'au comportement dynamique de l'ensemble. La carrosserie associe aluminium usiné et fibre de verre afin de masquer une grande partie de la complexité technique du projet derrière des lignes d'une fluidité remarquable. Même l'éclairage arrière a été spécialement développé pour cette moto. Rien n'a été laissé au hasard.

Restait cependant un problème majeur. Comment succéder au mythique Revolution qui faisait battre le cœur de la V-Rod ? Pour relever ce défi, box39 a choisi le moderne Milwaukee-Eight de Harley-Davidson. Un choix logique. Puissant, coupleux et fiable, il représente aujourd'hui le meilleur de la technologie Harley dans le registre des gros V-Twin.

Le préparateur ne communique pas de données officielles concernant la puissance ou le couple. Toutefois, les observateurs estiment que la base utilisée pourrait être proche d'un Milwaukee-Eight 117 développant environ 105 chevaux et 168 Nm de couple pour une cylindrée de 1 923 cc.

Des chiffres qui restent des estimations, mais qui donnent une idée du potentiel disponible.

L'autre surprise de la Giotto Altre réside dans sa philosophie. Malgré son apparence radicale, elle n'a pas été conçue comme une simple pièce de musée. Elle conserve un véritable siège passager, un réservoir de capacité respectable et une ergonomie pensée pour parcourir de longues distances.Autrement dit, cette œuvre d'art est aussi une moto. Une vraie.

La Giotto Altre réalise finalement quelque chose de rare dans le monde du custom. Elle parvient à conserver l'ADN visuel et émotionnel de la légendaire V-Rod sans utiliser la moindre pièce de son architecture d'origine. Une sorte de renaissance.

La preuve qu'une grande moto peut disparaître des catalogues sans disparaître de l'imaginaire collectif. Et surtout la démonstration qu'en matière de préparation extrême, certains rêveurs refusent toujours de se fixer des limites. Même lorsque la moto qui les a inspirés n'existe plus depuis près de dix ans.