Quel créateur de contenu va remporter le Harley-Davidson « Creators Custom Clash » et remporter sa moto ?

Ce nouveau concours européen de préparation qui mélange culture custom à l’ancienne et communication moderne a été annoncé il y a seulement quelques semaines par la marque de Milwaukee, et l’on découvre déjà les motos participantes.

Six influenceurs et créateurs de contenu venus des quatre coins de l’Europe se sont associés avec un concessionnaire officiel de la marque avec comme objectif de prendre un modèle de série de la gamme Cruiser actuelle et le transformer en une machine unique.

15 000 euros pour créer sa vision de la préparation ultime

Pour représenter la France, c’est Eskyas qui a été désigné. Associé à la concession de Montpellier Macadam Moto, Eskyas propose une interprétation sobre du Street Bob, sublimant son caractère brut sans dénaturer la moto d’origine (voir photo d’ouverture).

On retrouve sur cette prépa unique un guidon rabaissé et étroit avec câblage personnalisé, des suspensions rabaissées (-20 mm à l’arrière et -5 mm à l’avant) ainsi qu’un pneu arrière plus large de 180 mm. Des touches de rouge, des micro-clignotants Kellermann ATTO, un filtre à air Screamin’Eagle Extreme Circle et un échappement à commande électronique Jekill & Hyde ont aussi été ajoutés, tandis qu’une décoration artisanale réalisée à la main parachève la réalisation.

Axée sur « l’agrément de pilotage et le raffinement » la préparation française est en concurrence avec des motos espagnole, hollandaise, italienne, britannique et allemande.

Pendant tout l’été, les créateurs vont rouler, tester et afficher leurs motos sur le bitume pour inciter leurs communautés respectives à voter en ligne avant le 10 septembre. Le verdict aura lieu en Autriche, lors de la mythique European Bike Week à Faaker See, du 8 au 13 septembre 2026 avec comme récompense pour le vainqueur le droit de repartir avec sa propre moto.