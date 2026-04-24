Enchères « Motos du TT de l’Île de Man et outillage » le 27 avril à Neuilly-sur-Marne
2. Vente du 27 avril à Neuily-sur-Marne : des anglaises « of course »
« À nous les p’tites anglaises »
Il reste encore du travail pour concrétiser ce projet de remontage d’une « évocation » d’une Norton Manx mais il y a déjà pas mal d’éléments (pas tous visibles sur cette photo) et l’estimation (entre 800 et 1 500 euros) laisse encore de la marge pour rester dans un budget correct.
Cette Norton Commando 850 cm3 a été achetée neuve en 1977 par Philippe Pigeard. Avec sa carte grise normale, son estimation est proposée entre 1 500 et 2 500 euros.
Le Triton, c’est le café racer par excellence. Un moteur Triumph (tri) et un cadre Norton (ton) et le tour est joué (enfin, plus facile à écrire qu’à faire…). Celui-ci, avec des papiers de Norton Atlas de 1966, sera à remettre en route. On en attend entre 3 000 et 5 000 euros.
Enfin, cette Norton Watson (peut-être en hommage à un pilote qui a couru plusieurs Tourist Trophy dans les années cinquante) réalisée par Philippe Pigeard. Le moteur est un 850 cm3 emprunté à une Norton Commando. Le cadre tubulaire est une réalisation moderne. Un carénage intégral, non visible sur cette photo, équipe cette machine à la réalisation soignée. Destinée à la piste (donc sans carte grise), son estimation a été fixée entre 2 000 et 3 500 euros.
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