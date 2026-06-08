Harley-Davidson, le débarquement : 4 jours de folie à Cascais, des milliers de V-Twin pour un rallye gratuit et historique

Pour Harley-Davidson, le HOG Rally est bien plus qu'un simple rassemblement motocycliste. Il représente l'essence même de la marque fondée à Milwaukee : la liberté, le voyage, la fraternité et la passion de la route. L'événement est entièrement gratuit et ouvert à tous, qu'ils soient propriétaires d'une Harley-Davidson ou simples passionnés de deux-roues.

Le cadre choisi ne doit rien au hasard. Entre les plages de l'Atlantique, les routes côtières spectaculaires d'Estoril et les collines environnantes, Cascais offre un terrain de jeu idéal aux amateurs de longues balades à moto.

Comme chaque année, plusieurs rendez-vous rythmeront le week-end. Les visites guidées quotidiennes organisées par le chapitre HOG de Lisbonne permettront aux visiteurs de découvrir les paysages portugais au guidon de leur machine.

Le Custom Bike Show, programmé le vendredi 19 juin dans la Cidadela de Cascais, mettra à l'honneur certaines des préparations Harley-Davidson les plus impressionnantes du continent.

Mais le moment le plus attendu reste sans aucun doute la grande parade du samedi 20 juin. Des milliers de Harley-Davidson quitteront alors le célèbre circuit d'Estoril pour parcourir les routes du littoral portugais dans un spectacle devenu emblématique du rassemblement européen.

Les nouveautés Harley 2026 à l'honneur

Le village Harley-Davidson accueillera également l'ensemble des activités qui font le succès du HOG Rally : essais des nouveaux modèles ; exposition officielle Harley-Davidson ; boutiques de vêtements et accessoires ; espaces concessionnaires ; animations et concerts ; restauration et zones de rencontre.

Les visiteurs pourront notamment découvrir plusieurs nouveautés de la gamme 2026, dont les nouvelles Street Glide Limited et Road Glide Limited, ainsi que la version enrichie de la Pan America 1250 Limited, destinée aux amateurs de voyages et d'aventure.

Le succès du HOG Rally tient aussi à sa dimension humaine. Contrairement à de nombreux événements purement sportifs, il s'agit avant tout d'un immense lieu de rencontre où se retrouvent des passionnés venus d'horizons très différents mais partageant la même culture Harley-Davidson.

C'est précisément ce qui explique pourquoi Cascais est devenue au fil des années l'une des destinations préférées de la communauté Harley européenne.

Entre l'océan Atlantique, les terrasses animées du centre-ville et les longues colonnes de V-Twin résonnant jusque tard dans la nuit, le Portugal s'apprête une nouvelle fois à vivre quatre jours au rythme de Harley-Davidson. Et pour beaucoup de passionnés, le compte à rebours a déjà commencé.