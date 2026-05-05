Et des motos anglaises

Nous avions trouvé l’estimation (entre 800 et 1 500 euros) assez raisonnable pour ce projet de remontage d’une « évocation » d’un Norton Manx dont tous les éléments n’étaient pas visibles sur la photo. Au prix de départ de 800 euros viendront s’ajouter quelques enchères pour une adjudication contre la somme de 1 250 euros.

Achetée neuve en 1977 (facture d’achat de l’époque et carte grise normale) par notre collectionneur, cette Norton Commando 850 cm3 à restaurer attendait entre 1 500 et 2 500 euros. On restera dans cette fourchette : adjugée 2 400 euros (prix de départ 1 500 euros).

Ce Triton (mélange de Triumph et de Norton) nécessitera juste une remise en route. Son estimation (entre 3 000 et 5 000 euros) sera une nouvelle fois respectée avec un coup de marteau qui tombera sur l’enchère de 4 300 euros (prix de départ annoncé à 3 000 euros).

Le dernier lot de la vente était particulièrement attendu. Cette belle réalisation autour d’un moteur 850 cm3 d’une Norton Commando installé dans un cadre tubulaire moderne voyait son estimation fixée entre 2 000 et 3 500 euros. Le prix de départ sera proposé à 2 500 euros pour cette pistarde (donc sans carte grise). Très vite, ça grimpera pour finalement voir son adjudication sur une dernière proposition à 9 000 euros.