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Vente « Motos du TT de l’Île de Man » du 27 avril : de bons résultats

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

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2. Résultats de la vente « Motos du TT de l’Île de Man » : les motos

 

Vente « Motos du TT de l’Île de Man » du 27 avril : de bons résultats

Et des motos anglaises

Nous avions trouvé l’estimation (entre 800 et 1 500 euros) assez raisonnable pour ce projet de remontage d’une « évocation » d’un Norton Manx dont tous les éléments n’étaient pas visibles sur la photo. Au prix de départ de 800 euros viendront s’ajouter quelques enchères pour une adjudication contre la somme de 1 250 euros.

Projet de remontage d'une Norton Manx (lot n° 10)
Projet de remontage d’une Norton Manx (lot n° 10)

 

Achetée neuve en 1977 (facture d’achat de l’époque et carte grise normale) par notre collectionneur, cette Norton Commando 850 cm3 à restaurer attendait entre 1 500 et 2 500 euros. On restera dans cette fourchette : adjugée 2 400 euros (prix de départ 1 500 euros).

Norton Commando 850 cm3 1977 (lot n° 12)
Norton Commando 850 cm3 1977 (lot n° 12)

 

Ce Triton (mélange de Triumph et de Norton) nécessitera juste une remise en route. Son estimation (entre 3 000 et 5 000 euros) sera une nouvelle fois respectée avec un coup de marteau qui tombera sur l’enchère de 4 300 euros (prix de départ annoncé à 3 000 euros).

Café Racer Triton (lot n° 14)
Café Racer Triton (lot n° 14)

 

Le dernier lot de la vente était particulièrement attendu. Cette belle réalisation autour d’un moteur 850 cm3 d’une Norton Commando installé dans un cadre tubulaire moderne voyait son estimation fixée entre 2 000 et 3 500 euros. Le prix de départ sera proposé à 2 500 euros pour cette pistarde (donc sans carte grise). Très vite, ça grimpera pour finalement voir son adjudication sur une dernière proposition à 9 000 euros.

Norton Watson (lot n° 15)
Norton Watson (lot n° 15)
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