Dévoilée à l’occasion du dernier salon de Milan, la nouvelle Fantic Caballero 500 Supermoto offre une nouvelle version à la famille Caballero.

Sous le réservoir se loge désormais le monocylindre double arbre à cames en tête MM460 conçu par Motori Minarelli. Équipé d’un nouveau piston allégé directement dérivé de la Stealth 500, d’un accélérateur électronique Ride-by-Wire et d’un embrayage anti-dribble, ce bloc affiche 45 chevaux tout rond, ce qui permet à la moto d’être accessible aux jeunes permis A2 sans bridage.

Côté châssis, Fantic conserve son cadre monopoutre en acier mais y greffe de nouvelles suspensions Fantic FRS entièrement réglables offrant un débattement généreux de 200 mm. Un choix assumé pour encaisser les routes dégradées sans sacrifier la rigueur en conduite sportive.

Contrairement aux supermotards purs et durs chaussés en 17 pouces aux deux extrémités, la Caballero (150 kg à sec) opte ici pour une configuration hybride avec des jantes à rayons de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière, montées en pneumatiques routiers Metzeler Tourance Next 2. Le freinage est confié à un grand disque avant de 320 mm et un disque arrière de 230 mm, tandis que la hauteur de selle culmine à 860 mm.

Un supermotard en mode vintage

Si le look conserve les codes esthétiques rétro de la famille Caballero (phare rond full LED, plaques latérales fines et garde-boue avant en position haute) l’électronique fait le plein d’assistances modernes grâce à l’intégration d’une centrale inertielle (IMU). La moto dispose ainsi d’un ABS en courbe (Cornering) entièrement déconnectable, d’un contrôle de traction (Traction Control) et de cartographies moteur dédiées.

Habillée de la livrée Factory White reprenant les couleurs historiques de la marque (blanc, rouge et bleu) vues sur les machines engagées en championnat du monde lors de la saison 2026, la Fantic Caballero 500 Supermoto arrivera en concession à partir d’avril 2027, à un tarif annoncé à 7 290 €.