Grand rival de Kymco sur le marché des scooters, SYM a décidé de dévoiler une proposition légèrement en décalage avec son offre actuelle à l’occasion du dernier salon de Milan.

SYM a volé la vedette aux cadors du segment maxi-scooter en présentant le « MAXSYM TURBO », un engin spectaculaire baptisé « The Gladiator » qui entend clairement bousculer la hiérarchie établie par les Yamaha TMAX et autres Kymco AK Premium sur le segment des gros scooters sportifs.

Dévoilé sous forme de concept, le MAXSYM Turbo se veut l’incarnation motorisée du gladiateur, avec une identité visuelle qui puise son inspiration : « dans la musculature puissante et la posture combative des gladiateurs d’autrefois » : face avant façon casque de gladiateur et feux de position en forme de lame, feu arrière LED en pointe de lance et éléments d’armure pour les carénages.

Sous sa robe musculeuse se cache la pièce maîtresse de ce concept : un moteur bicylindre parallèle de 465 cm³ (DOHC, 8 soupapes, refroidissement liquide) gavé par un turbocompresseur compact couplé à un échangeur d’air.

Résultat, la cavalerie grimpe à 39 kW (soit environ 53 chevaux) à 6 500 tr/min (dépassant au passage le plafond du permis A2) tandis que le couple fait un bond spectaculaire de plus de 40 % pour culminer à 58,9 Nm dès 5 500 tr/min. SYM annonce d’ailleurs un 0 à 100 km/h abattu en moins de 5,7 secondes.

Le bloc adopte une architecture rigide façon moto avec une répartition des masses optimisée entre l’avant et l’arrière, une fourche inversée, un double disque avant de 288 mm et un mono-amortisseur arrière sur biellettes.

Le MAXSYM TURBO est également bien doté côté équipement avec un accélérateur électronique Ride-by-Wire, l’ABS et contrôle de traction (TCS) actifs en virage, un régulateur de vitesse et pare-brise à réglage électrique, un écran TFT couleur de 7 pouces connecté via l’application SYM +, démarrage sans clé et réservoir de 16 litres.

S’il reste officiellement au stade de concept, aucune date de commercialisation ni aucun tarif n’ayant encore été fixés, ce MAXSYM TURBO prouve que SYM a les moyens techniques et l’audace de se placer également sur le marché des maxi-scooters sportifs.