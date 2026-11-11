À l’occasion du salon EICMA de Milan, une marque que l’on n’attendait pas a officialisé son grand retour : Energica.

Cette pionnière du marché de l’électrique avec des modèles à vocation sportive, va donc se relancer sur un marché de l’électrique qui peine toujours à décoller.

La renaissance d’Energica va s’accompagner de profonds changements. Tout d’abord, le constructeur italien appartient maintenant à Energica Pte. Ltd., une société basée à Singapour et détenue par un groupe d’investisseurs privés internationaux.

Si le centre de recherche et développement reste en Italie, tout comme le design, sous la direction de l’historique boss Giampiero Testoni et du designer Paolo Imeni, la production des modèles qui garniront la gamme d’Energica se fera désormais intégralement en Asie. Un choix stratégique afin de réduire drastiquement les coûts de fabrication. Résultat : Energica annonce une baisse de ses prix d’environ 20 % par rapport aux anciens tarifs catalogue.

Et dans son catalogue, justement, on retrouvera des noms bien connus : le grand trail routier Experia ouvrira le bal de la chaîne de montage dès le début 2027, conservant sa batterie de 22,5 kWh et son moteur PMASynRM. Les hyper-roadsters et sportives suivront dans la foulée : Experia (début 2027), Ego, Eva Ribelle, et EsseEsse9.

Des motos électriques compatibles avec les Superchargeurs Tesla

Outre la baisse des prix, le constructeur prépare une mise à jour matérielle pour rendre toute sa gamme (y compris le parc de machines déjà en circulation) compatible avec les Superchargeurs Tesla.

Autre signal fort envoyé aux propriétaires actuels qui redoutaient de se retrouver avec des motos orphelines : le service après-vente et l’expédition des pièces détachées ont officiellement redémarré. Un programme baptisé « Energica ReCharge » et une liste mise à jour des concessionnaires internationaux agréés seront officialisés dans quelques jours.

En réussissant à préserver son savoir-faire italien tout en rationnalisant ses coûts industriels, Energica s’offre une nouvelle vraie chance de bousculer le marché du deux-roues électrique Premium. Une résurrection que l’on suivra de très près.