Voilà une nouvelle qui risque d’alimenter les conversations de nos voisins italiens. Dans le cadre de la révision de son « Codice della Strada » (le Code de la route) approuvée en examen préliminaire par le Conseil des ministres italien, le gouvernement transalpin prépare un texte qui pourrait bien les habitudes de circulation et la cohabitation entre automobilistes et motards.

Aujourd’hui, remonter les files sur une autoroute italienne ou emprunter la bande d’arrêt d’urgence peut vous coûter jusqu’à 1 731 € d’amende et six mois de suspension de permis. Demain, la balance pourrait s’inverser, et au profit des motards.

Le premier gros morceau du texte est l’article 51 de ce projet de révision : sur les voies urbaines à chaussées séparées comportant plusieurs files, dès que la circulation s’arrête ou avance au pas, les automobilistes devront automatiquement se serrer (ceux de gauche à gauche, ceux de droite à droite).

Et cela sera une obligation. Pas besoin de peinture au sol ni de panneaux : ce « couloir de secours » spontané sera dédié au transit des motos et cyclomoteurs. L’objectif ? Fluidifier le trafic et éviter que les deux-roues ne stagnent sous la pluie ou en pleine canicule. L’automobiliste récalcitrant qui refuserait de s’écarter risquera entre 80 et 320 € d’amende et 2 points de retrait. Mieux encore, sur autoroute en cas de bouchon, ce même article prévoit d’autoriser légalement les motos à circuler à basse vitesse sur la bande d’arrêt d’urgence, à condition de laisser la priorité au moindre véhicule de secours. Une possibilité également offerte aux motards en Espagne.

En contrepartie de cette bienveillance envers les motards, l’Italie durcit le ton sur la protection du pilote (article 68). L’obligation ne visera toutefois que les trajets sur autoroute (accès d’ailleurs désormais autorisé aux 125 cm³ conduits par des adultes majeurs).

Sur ce réseau, le conducteur et son passager devront obligatoirement porter des gants et une protection dorsale adaptée, sous peine d’une amende allant de 40 à 160 €. Les décrets d’application devront ensuite préciser les normes retenues.

Pour mémoire, en France, seuls les gants homologués sont obligatoires sur tout le réseau depuis 2016 (68 € et 1 point). L’Italie choisit donc de cibler uniquement les hautes vitesses de l’autoroute, et en imposant la protection du dos.

Des amendes « à la carte » pour les motards italiens

Enfin, et c’est sans doute la mesure la plus insolite, et totalement inédite en Europe, l’article 124 du projet prévoit qu’en cas d’accident ou d’infraction routière, un motard qui se fait verbaliser verra sa sanction financière réduite automatiquement de 50 % s’il porte l’ensemble des équipements de protection réglementaires au moment du contrôle.

Cette « ristourne » pour comportement responsable pourra même se cumuler avec la remise classique de 30 % accordée pour un paiement rapide sous 5 jours. Une manière originale d’inciter à l’équipement par la récompense plutôt que par la simple punition.

Le texte doit encore recevoir les avis des commissions parlementaires avant le 12 janvier 2027. Si ces nouveautés du Code de la route italien sont validées elles entreront théoriquement en vigueur le 1er avril 2027, pour une mise en pratique sur le terrain au 1er janvier 2028.